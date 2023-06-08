Ataşehir’de evde cesedi bulunan kadının erkek arkadaşı tutuklandı

Yayınlanma: 08.06.2023 - 09:56

Güncelleme: 08.06.2023 - 10:15

Ataşehir’de Kayışdağı Mahallesi’nde Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında Çilem Büşra Yılmaz (32), erkek arkadaşı Serkan Ö. ile evde tartıştı. Çilem Büşra Yılmaz bir süre sonra Serkan Ö.’yü cep telefonuyla görüntülü aradı. Bu konuşmanın sonrasında Serkan Ö., polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Eve giren sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Serkan Ö., dün Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.

3 GÜN ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Büşra Yılmaz, 2 Haziran’da kolunun kırılması üzerine Serkan Ö.’den şikayetçi oldu. Bu şikayet üzerine 3 Haziran’da ifadesine başvurulan Serkan Ö., serbest bırakıldı. Yılmaz’ın Serkan Ö. hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

ŞAHIS HAKKINDA İKİ FARKLI SORUŞTURMA

Serkan Ö. hakkında genç kadının kolunun kırılması üzerine şikayetçi olması ve kadının şüpheli görülen ölümü üzerine iki soruşturma başlatıldı.

TUTUKLAMA KARARI

Yılmaz’ın kolunun kırılması olayı ile ilgili açılan ‘Aile içi şiddet’ soruşturması çerçevesinde ifadesi alınan Serkan Ö., savcılık tarafından tutuklanma talibiyle mahkemeye sevk edildi. Serkan Ö., mahkemeden önce Yılmaz’ın ölümünü soruşturan Cumhuriyet savcısı tarafından da ifadesi alındı. Tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderilen Serkan Ö., “intihara yönlendirmek ve yardım etmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



