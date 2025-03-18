Ataşehir'de gecekonduda 'yangın' paniği: Komşulardan ev sahibine tepki!

Yayınlanma: 18.03.2025 - 12:53

Güncelleme: 18.03.2025 - 13:03

İçerenköy Mahallesi Didem Sokak'ta bulunan gecekondunun saat 10.45 sıralarında çatısında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dar sokakta park halindeki araçlar nedeniyle sokağa giremeyen itfaiye ekipleri hortumları uzatarak yangına müdahale etti.

EV SAHİBİNE TEPKİ

Evinin yanışını ağlayarak izleyen ev sahibi Fadime Çuvalcı, basın mensuplarına tepki gösterirken bahçede bulunan plastik atıklardan çıkan dumanlar tüm sokağı kapladı.

Bazı komşular evlerinden çıkarak duruma tepki gösterirken ev sahibi Çuvalcı ile komşuları arasında zaman zaman tartışma çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

'BU MAHALLEYİ YAKACAK'

Yangının çıktığı gecekondunun bitişiğindeki apartmanda oturan bir kişi cama çıkarak 'Bu mahalleyi yakacak, buna bir çözüm bulun. Böyle bir şey yok" diyerek tepki gösterdi.

'KAÇ SEFER ŞİKAYETTE BULUNDUK'

Komşu Necdet Bıçakçı, "Yangın hurdalıkların arasındaki bacadan çıkmış. Hurdaları topluyor, belediye kaç sefer şikayette bulunduk ama bir sonuç çıkmadı" dedi.

'SOBADAN ÇIKAN BİR KIVILCIMLA ÇIKMIŞ'

Ev sahibi Kenan Çuvalcı ise, "Yangının nasıl çıktığını detaylı bir şekilde bilmiyorum. Ev eski olduğu için yakacak çok birikti. Yangın, sobadan çıkan bir kıvılcımla çıkmış. Ailemiz dar gelirli olduğu için sürekli naylon falan toplama işleri yapıyorlar. Sobadan çıkan ateş sonucunda ev yanıyor. Allah'tan herhangi bir kaybımız yok sadece mala geldi. Buna şükrediyoruz" dedi.