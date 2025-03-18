Kars'ta yatılı pansiyonda korkutan yangın: 200 öğrenci tahliye edildi!

Kağızman ilçesinde, 3 okulun öğrencilerinin ortak kullandığı yatılı pansiyonda yangın çıktı. Nöbetçi öğretmenlerin yangını erken fark etmesi, olası bir faciayı önledi.

Kars'ta yatılı pansiyonda korkutan yangın: 200 öğrenci tahliye edildi!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 18.03.2025 - 11:16

Kağızman Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO), Kağızman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kağızman Aras Anadolu Lisesi öğrencilerinin kullandığı pansiyonda yangın çıktı.

Çatıda başlayan yangını nöbetçi öğretmenlerin erken fark etmesi, büyük bir facianın önüne geçti. Üç okuldan yaklaşık 200 öğrenci, okul idaresi ve öğretmenlerin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı.

YANGININ NEDENİ BACA TIKANIKLIĞI!

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının kalorifer bacasının tıkanması nedeniyle çıktığı tespit edilirken, olayla ilgili detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldı. Yangının gece saatlerinde çıkmamış olmasıyla birlikte adeta facianın eşiğinden dönülmüş oldu.


Etiketler: #Kağızman #öğrenci #pansiyon #Yangın

İlgili Haberler

Bolu’da mühürlenen otelde yangın! Restoran küle döndü

Bolu’da mühürlenen otelde yangın! Restoran küle döndü
İtfaiye erinin evinde çıkan yangın faciası: Eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

İtfaiye erinin evinde çıkan yangın faciası: Eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Faciadan dönüldü: Kahramanmaraş'ta cami lojmanında korkutan yangın!

Faciadan dönüldü: Kahramanmaraş'ta cami lojmanında korkutan yangın!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler