Kars'ta yatılı pansiyonda korkutan yangın: 200 öğrenci tahliye edildi!

Yayınlanma: 18.03.2025 - 11:16

Güncelleme: 18.03.2025 - 11:19

Kağızman Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO), Kağızman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kağızman Aras Anadolu Lisesi öğrencilerinin kullandığı pansiyonda yangın çıktı.

Çatıda başlayan yangını nöbetçi öğretmenlerin erken fark etmesi, büyük bir facianın önüne geçti. Üç okuldan yaklaşık 200 öğrenci, okul idaresi ve öğretmenlerin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı.

YANGININ NEDENİ BACA TIKANIKLIĞI!

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının kalorifer bacasının tıkanması nedeniyle çıktığı tespit edilirken, olayla ilgili detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldı. Yangının gece saatlerinde çıkmamış olmasıyla birlikte adeta facianın eşiğinden dönülmüş oldu.