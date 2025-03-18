İtfaiye erinin evinde çıkan yangın faciası: Eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

Yayınlanma: 18.03.2025 - 10:35

Güncelleme: 18.03.2025 - 10:37

Yangın, Nazilli'ye bağlı Yeşil Mahalle 372 Sokak'ta bulunan bir apartmanın ikinci katında sabah erken saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görev yapan Turgay Gezgin’e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Nazilli İtfaiye Amirliği'nde mesai arkadaşları ile birlikte sahur yapan Gezgin evine gitmek için iş yerinden ayrıldığı sırada 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının itfaiye personeli Turgay Gezgin'in evinde olduğunu belirledi.

Yangında Gezgin'in eşi Fatma Gezgin, çocukları Toprak Gezgin (3) ve Deniz Gezgin (12) hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangında hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun cansız bedenleri gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

"ZEHİRLENDİKLERİ SÖYLENİYOR"

Yeşil Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk, ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Turgay arkadaşımız her gün yangına giden bir arkadaşımızdı. Eşi ve iki çocuğunun dumandan zehirlendiği söyleniyor" dedi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.