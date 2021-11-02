Ataşehir'de öğrenci yurdunda yangın paniği
Ataşehir'de bulunan 5 katlı özel öğrenci yurdunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yurt boşaltılırken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 02.30 sıralarında Ataşehir İnönü Mahallesi Nene Hatun Sokakta bulunan 5 katlı özel bir erkek öğrenci yurdunun 5. katında çıktı. Bir odadan dumanların yükseldiğini gören öğrenciler hemen yurdu boşaltarak itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ölen ya da yaralanan olmayan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Video Haberler
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Doğalgaz, otogaz şimdi de alkol!
- Binance, para çekim işlemlerini askıya aldı
- 300 kilometre hızla bariyere çarptı
- Dolar/TL için iki kritik tarih!
- Bakanlık ölüme böyle göz yumdu
- Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli yağış uyarısı
- Programını iptal etti, Türkiye'ye döndü
- MEB'den yardımcı kaynak açıklaması
- AKP ve MHP seçmeni isyan etti
- Eski genel başkanlar harekete geçti