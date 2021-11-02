Ataşehir'de öğrenci yurdunda yangın paniği

02 Kasım 2021 Salı, 04:09

Yangın, saat 02.30 sıralarında Ataşehir İnönü Mahallesi Nene Hatun Sokakta bulunan 5 katlı özel bir erkek öğrenci yurdunun 5. katında çıktı. Bir odadan dumanların yükseldiğini gören öğrenciler hemen yurdu boşaltarak itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ölen ya da yaralanan olmayan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.