Atatürk Anıtı önünde Atatürk'e hakaret: Gözaltındaki şahıs tutuklandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen Kemal Cıbuk (40) tutuklandı.
Olay, İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Anıtı önüne gelip Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen Kemal Cıbuk, şikayet üzerine, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan Cıbuk, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
İnegöl Cumhuriyet Savcılığı’nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Alman muhabirden Erdoğan'ı kızdıran soru!
- Rapçi Ezhel'in 'Erdoğan' paylaşımı gündem oldu
- Alarm verildi! Bu illerde yaşayanlar dikkat
- Yerlikaya İzmir'i gözüne kestirdi
- Gölden hasat edilen tuzun, ihracat yolculuğu
- Ogün Samast'ın tahliyesine ilk yorum
- Tramvaydan inme zamanı!
- Ersan Şen katılacağı partiyi açıkladı
- İYİ Parti'de istifa rüzgârı
- Özel'den ittifak atağı!