Atatürk Anıtı önünde Atatürk'e hakaret: Gözaltındaki şahıs tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen Kemal Cıbuk (40) tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 18.11.2023 - 14:59
Atatürk Anıtı önünde Atatürk'e hakaret: Gözaltındaki şahıs tutuklandı
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Olay, İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Anıtı önüne gelip Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen Kemal Cıbuk, şikayet üzerine, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan Cıbuk, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

İnegöl Cumhuriyet Savcılığı’nın olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

 


Bursa İnegöl Atatürk'e hakaret

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