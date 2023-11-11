Son dakika... Atatürk'e hakaretler yağdıran 'Hacı Dönerci' lakaplı Hacı Mustafa Atmaca tutuklandı

Yayınlanma: 11.11.2023 - 17:51

Güncelleme: 11.11.2023 - 17:56

Sosyal medya hesabı TikTok'ta 641 bin takipçisi olan Üçler Döner’in sahibi “Erzurumlu Hacı Dönerci” lakaplı Hacı Mustafa Atmaca, sosyal medyada Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Son olarak adliyeye sevk edilen Atmaca, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKMIŞTI

Erzurum'da faaliyet gösteren bir dönerci dükkanının sahibi olan Mustafa Atmaca, 'Hacı'nın yağ akımı' adı altında ‘Tiktok’ta açtığı 650 bin takipçisi bulunan sayfasında, canlı yayında bir takipçisiyle tartıştı.

Mustafa Atmaca, tartışma sırasında "Sen gideceksin bizim toprağımız burası. Arabistan'a da savaşmaya gideriz. Bura da Yemen de Kudüs de bizim toprağımız. Siz İsrail'e gideceksiniz. Osmanlı kaybetmedi, laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti" ifadesini kullandı.

Atmaca’ya sözleri nedeniyle takipçileri büyük tepki gösterdi.

Bunun üzerine Mustafa Atmaca, Atatürk'e hakaret ettiği suçlamasıyla Erzurum Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Atatürk'e hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan Mustafa Atmaca, Emniyet'teki işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Atmaca, adliyeye girişi sırasında herhangi bir açıklama yapmadı.

TUTUKLANDI

'Atatürk aleyhine işlenen suçlar kanununa muhalefet'ten adliyeye sevk edilen Mustafa Atmaca, son olarak çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.