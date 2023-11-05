'Atatürk'ü anlatırken duygulanan Fatih Altaylı dayanamayıp ağladı, Aras Bulut İynemli'ye sarıldı
Gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube kanalında yayınlanan son programına "Atatürk" dizisinin oyuncuları konuk oldu. Filmi anlatırken duygulanarak ağlamaya başlayan Altaylı ile filmde Atatürk'ü canlandıran Aras Bulut İynemli ile birbirlerine sarıldı.
Gazeteci Fatih Altaylı, Youtube kanalında yayınlanan “Atatürk filmi” konulu programda filmin oyuncularından Aras Bulut İynemli, Songül Öden, Sarp Akkaya ile yönetmeni Mehmet Ada Öztekin'i konuk etti. Altaylı filmden bahsettiği sırada duygulanarak ağlayınca, filmde Atatürk'ü canlandıran Aras Bulut İynemli ile birbirlerine sarıldılar.
Filmin kendisinde bıraktığı etkiden dolayı duygulandığını anlatan Altaylı, programın ilerleyen dakikalarında gözyaşlarına hakim olamadı.
“Filmi hatırladıkça hala gözlerim doluyor” diyen Fatih Altaylı sözlerine devam edemedi. Röportaja ara vermek zorunda kaldıkları sırada İyemli, “Abi sarılabilir miyim sana?” diyerek izin istedi. Bu sırada Altaylı “Çok iyi film çekmişsiniz” sözleriyle kendini toplarken ikili oturdukları yerden kalkarak kucaklaştı. Duygu dolu anlarda Songül Öden’in “Benim hormonlarım var, lütfen ağlamayın, devam ettiremeyiz” sözleri stüdyodakileri güldürdü.
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