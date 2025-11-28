Atatürk ilkelerinin yılmaz savunucusuydu: Velidedeoğlu’nu uğurladık

Gazetemizin yazarı Meriç Velidedeoğlu dün son yolculuğuna uğurlandı. Son sözlerinden biri “Cumhuriyeti yaşatın” olan Velidedeoğlu’nun Karacaahmet Mezarlığı Şakirin Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninde başta ailesi olmak üzere sevenleri, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve gazetemizin yazarı Şükran Soner, gazetemizin genel yayın yönetmeni Mine Esen ve Cumhuriyet Kitapları Yayın Koordinatörü Gamze Akdemir hazır bulundu.

Gazetemizin imtiyaz sahibi ve Cumhuriyet Vakfı Başkanı Dr. Mehmet Alev Coşkun Meriç Velidedeoğlu’nun, eşi Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun bayrağını devraldığını belirterek “Meriç Hanım, Hıfzı hocamızdan sonra gazetemizde köşe yazmaya başladı ve bu görevi yıllarca sürdürdü. Aydınlanma devrimlerini içselleştirmiş, Atatürk’e bağlı, insan hakları, hukuktan ve emekten yanaydı. Onu sonsuzluğa uğurladık” ifadelerini kullandı.

‘YOLUMUZU AYDINLATACAK’

Meriç Velidedeoğlu’nun gerçek bir Cumhuriyet kadını olduğuna dikkat çeken Mine Esen, “Ömrü boyunca Atatürk çizgisinden ayrılmadı. Yolumuzu aydınlatmaya devam edecek” dedi. Velidedeoğlu’nun Cumhuriyet çınarı olduğunu vurgulayan kardeşi Ülkü Karacaovalı, “Bize Atatürkçülüğü o aşıladı. Hepimizi iş güç sahibi yaptı. Hayatı boyunca gelirini ismini gizleyerek ilerici kuruluşlara bağışladı, onu kaybettik ama izinde yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun torunu Hıfzı Haluk Velidedeoğlu ise “Meriç Hanım ‘yol kesen ırmak’ olarak dedem ve bizlerin hayatına girdi. O andan itibaren desteği ve ürettikleriyle dedemin çağdaş fikirlerinin bugünlere aktarılmasını sağladı” şeklinde konuştu.

1994 yılında tanıştıkları Velidedeoğlu ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yönetiminde beraber çalıştıklarını belirten akademisyen Dr. Abdullah Kehale ise “Atatürk’ün Söylevi’nin gençlere aktarılması projesinde beraberdik. Atatürk ilkelerinin en güçlü kalesiydi. Yaşamının son anına kadar mücadele etti. Anısı bizlerle yaşayacak” dedi.

‘HUKUKSUZLUĞUN KARŞISINDA DURDU’

Balyoz davasında hedef olan subaylardan emekli Deniz Albay Bora Serdar, Velidedeoğlu’nun ilerleyen yaşına karşın kumpas dava sürecinde sürekli yanlarında olduğuna dikkat çekti. “Meriç Hanım, tutuklu kimseyi tanımadığı halde bizlerle oldu” diyen Serdar, “İlkeleriyle hareket eden ve haksızlığın, hukuksuzluğun karşısında duran bu Cumhuriyet kadınını saygıyla ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Velidedeoğlu, törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda bulunan aile mezarlığında toprağa verildi