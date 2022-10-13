Atatürk Kültür Merkezi, meme kanserine dikkat çekmek için pembeye büründü!

13 Ekim 2022 Perşembe, 21:10

GE Healthcare Türkiye, farkındalığı artırmak amacıyla "Aydınlanmayla Başlar" isimli sosyal sorumluluk projesini de başlattı.

Bu kapsamda AKM, akşam saatlerinde pembeye büründü.

Ayrıca toplumu bilinçlendirmek adına bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren GE Healthcare, İstanbul Gönüllüleri ile iş birliği yaparak düzenlenecek seminerlerle kadınları meme kanserine karşı bilinçlendirecek.