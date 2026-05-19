Atatürk sevdalısı diş hekimi Fedai Kürtül, Ulu Önder'in izinde İstanbul'dan Samsun'a koştu

65 yaşındaki diş hekimi Fedai Kürtül, Cumhuriyet'in kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümünde, Bandırma Vapuru'nun rotasını karadan takip ederek Samsun'a ulaştı. Kürtül için bu yalnızca sportif bir dayanıklılık testi değil; Cumhuriyet’in kuruluş ruhuna adanmış bir saygı yürüyüşüydü.

19 Mayıs sabahı saat 10.30'da, alkışlar eşliğinde Samsun İlkadım Tütün İskelesi'ne ulaşan Kürtül, kendisini karşılayan coşkulu kalabalıkla birlikte Atatürk Anıtı'ndaki törene katıldı.

30 ETAP, 933 KİLOMETRE...

19 Nisan'da İstanbul Karaköy İskelesi'nin yanındaki sembolik 'İlk Adım' noktasından hareket eden, Kırklareli doğumlu diş hekimi ve atlet Fedai Kürtül, 'Atamızın İzinden' sloganıyla çıktığı tarihi koşuyu, 19 Mayıs 2026 günü tam 30 etap ve 933 kilometreyi geride bırakarak, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı kentte tamamladı.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını taşıyan Bandırma Vapuru, 16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan ayrılmış, ve 3 gün sonra 19 Mayıs’ta Samsun’a ulaşarak Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcına damga vurmuştu.

BANDIRMA VAPURU'NUN İZİNDE

Kürtül'ün rotası tesadüfi değil; bilinçli olarak tarihsel bir anlam taşıyor. 16 Mayıs 1919'da İstanbul Dolmabahçe Sarayı rıhtımından hareket eden Bandırma Vapuru, Mustafa Kemal Atatürk'ü üç gün sonra Samsun'a taşımıştı. Kürtül, aynı güzergahı Karadeniz kıyı şeridini adım adım takip ederek karadan yeniden yarattı.

Yerel basına, koşusunun detaylarını aktaran Kürtül, "Bu sefer de Bandırma Vapuru'nu takip eder gibi Dolmabahçe'den Samsun'a diye başladık. 19 Nisan'da Atamızın hareket ettiği noktada törenimizi yaptıktan sonra 20 Nisan'da Üsküdar'dan koşmaya başladık" dedi.

Şile, Kandıra, Akçakoca, Karadeniz Ereğlisi, Zonguldak, Bartın, İnebolu, Sinop ve Bafra'yı kapsayan parkurda Kürtül, her gün ortalama 35 ila 65 kilometre arasında mesafe kat etti. Koşunun onuncu gününde Zonguldak'a ulaşan Kürtül, o noktada koşunun üçte birini tamamlamış olduğunu vurgulamıştı.

43 YILLIK KOŞU TUTKUSU

1961 yılında Edirne-Kırklareli sınırındaki Dolhan Köyü'nde dünyaya gelen Fedai Kürtül, koşuyla 1982'de tanıştı. İstanbul Boğaz Köprüsü'nü koşarak geçme hayaliyle başlayan serüven, 43 yılda Paris, Berlin, Barselona ve Atina'daki uluslararası maratonlara uzandı.

Ancak Kürtül için en anlam yüklü koşu, ulusal ölçekte bir ilki temsil eden 2023 organizasyonuydu. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde Atatürk'ün doğduğu şehir olan Selanik'ten başlayarak Ankara'daki Anıtkabir'e uzanan 970 kilometrelik 'Ataya Saygı' koşusunu tamamlayan Kürtül, o deneyimi şöyle tanımlamıştı:

Bizim için en değerlisi, 2023 yılında Selanik'ten Anıtkabir'e gerçekleştirdiğimiz 970 kilometrelik Ataya Saygı koşusuydu. Şimdi ise aynı ruhla Dolmabahçe'den Samsun'a koşuyorum.

Peki bu zorlu koşuların ardındaki itici güç nedir? Kürtül, yanıtı net biçimde ortaya koydu: "Ben Atatürk'e saygı, sevgi ve minnetlerimi sunmak için böyle bir projeye kalkıştım." Koşu boyunca ciddi bir sorunla karşılaşmadığını belirten Kürtül, etap bitiş noktalarında dostlarının kendisini karşıladığını ve konaklamaların güzel geçtiğini kaydetti.

GENÇLERE ÇAĞRI: "SPORU ÖNEMSEYİN"

65 yaşında hem aktif bir diş hekimi hem de uzun mesafe koşucusu olan Kürtül, genç kuşaklara da seslendi. Sporun sağlıklı bir yaşamın temel taşı olduğunun altını çizen Kürtül, "Gençler sporu önemsemeliler. Ben 65 yaşımdayım, diş hekimiyim. Bu yaşta bu faaliyeti yapabiliyorsam, gençlerin de sporu önemsemeleri gerekir" dedi.

Kürtül, sözlerini güçlü bir ulusal mesajla tamamladı:

Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti devam ettirmek için ellerinden geleni yapmaları lazım, yoksa olmaz.

Samsun'a varışının hemen ardından Kürtül, İlkadım Tütün İskelesi'nde kendisini bekleyen kalabalıkla kucaklaştı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinin coşkusuyla birleşen bu an, yaklaşık bir aylık zorlu yolculuğun duygusal doruk noktasına dönüştü. Kürtül, ardından Atatürk Anıtı'ndaki resmi törene katılarak anlamlı koşusunu tarihi bir vedayla taçlandırdı.

Yaklaşık bir ay boyunca Karadeniz kıyılarını adım adım aşan Kürtül, 19 Mayıs sabahı Samsun’da Atatürk’ün ayak bastığı noktaya ulaşırken, koşu sembolik olarak bir asrı aşan tarihsel yolculuğa dönüştü. Karadeniz’in sert hava koşulları, uzun yokuşlar ve günlük onlarca kilometrelik etaplara rağmen Kürtül, koşuyu ciddi bir sağlık sorunu yaşamadan tamamladı.