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Atatürk’ün Amasya’ya gelişinin 107. yılı kutlandı

Atatürk’ün Amasya’ya gelişinin 107. yılı kutlandı

14.06.2026 04:00:00
Güncellenme:
Cemil Ciğerim
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Atatürk’ün Amasya’ya gelişinin 107. yılı kutlandı

Büyük Atatürk’ün Amasya’ya gelişinin 107. yılı kapsamında düzenlenen törenlerde Cülûs Tepe’de canlandırma yapılırken, Anıt Meydan’a kadar “Atatürk ve bayrağa saygı yürüyüşü” gerçekleştirildi.
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Büyük Atatürk’ün kurtuluş ve ulusal egemenliği şekillendirdiği tarihi önemdeki Amasya ziyareti 107. yılında kutlandı. Resmi açılış törenine Vali Önder Bakan, Amasya milletvekilleri Haluk İpek, Hasan Çilez ve Reşat Karagöz, Garnizon Komutanı Tuğg. Kemal Çakıroğlu, Amasya Belediye Başkanı Av. Turgay Sevindi, Merzifon 5 Ana Jet Üs Komutanı Tuğg. Halil Uğur Serin, il ve ilçe protokolleri, siyasi partilerin yöneticileri, STK temsilcileri, öğrenciler ve yurttaşlar katıldı.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 12 Haziran 1919’da Amasya’ya gelişinde Amasyalılar tarafından karşılandığı Cülûs Tepe’de, o tarihi an tiyatro oyuncuları tarafından tekrar canlandırıldı.

Daha sonra Cülûs Tepe’den başlayarak Anıt Meydan’a kadar “Atatürk ve bayrağa saygı yürüyüşü” düzenlendi. Kortej yürüyüşü devam ederken meydanda askeri bando tarafından mini bir konser verildi. Valilik, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı’na sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı’nın ardından 12-22 Haziran Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali Şeref Defteri imzalandı.

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