Atatürk’ün Çocukları Parkı açıldı:'Cumhuriyetin çocuklarına bir okul armağanı'

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), Ankara’ya kazandırılan yeni bir projeyle yeniden hayat buldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) AOÇ arazisinde hayata geçirdiği 940 bin metrekarelik Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı çocukların oyun oynayabileceği ve vakit geçirebileceği alanlarla halka açıldı. ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu geçen hafta açılışı yapılan parkın detaylarına ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

"NEFES ALDIRAN YENİ YAŞAM MERKEZİ OLACAK"

AOÇ arazisinde açılan Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı hakkında açıklamalarda bulunan ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, “Atatürk’ün mirasını bugünün koşullarında yeniden yaşattık. AOÇ’u 100.yılında cumhuriyetin çocuklarına bir okul armağanı olarak sunmak istedik” dedi.

AOÇ’un; Atatürk’ün doğa sevgisinin ve üretim vizyonunun en güçlü simgelerinden biri olduğunu belirten Köroğlu, “Biz bu alanı yeniden halkın kullanımına açarken, aslında Atatürk’ün mirasını bugünün koşullarında yeniden yaşattık. AOÇ’u 100.yılında cumhuriyetin çocuklarına bir okul armağanı olarak sunmak istedik” ifadelerini kullandı.

Atatürk’ün “Burası vatan toprağıdır ve kaderine terk edilemez” sözünü anımsadıklarını, toprakları yeniden halkın nefes aldığı bir müşterek yaşam alanı haline getirdiklerini ifade eden Köroğlu, “Parkı tasarlarken amacımız sadece bir rekreasyon alanı yaratmak değil, aynı zamanda doğayı ve hayvanları kent yaşamıyla uyumlu biçimde buluşturmak oldu. Park içerisinde hayvanların doğal yaşam koşullarına uygun adalar, meyve bahçeleri, çocuk oyun alanları, bisiklet yolları, dumansız piknik alanları ve geniş etkinlik çayırları bulunuyor. Başkentliler için burası artık nefes aldıran yeni bir yaşam merkezi olacak” diye konuştu.

"KAPSAYICI DENEYİMİ HEDEFLEDİK"

Parkta, sera kafeden koku bahçelerine, tıbbi-aromatik bitkilerden mini golf, mini zipline alanlarına ve su oyun parklarına kadar birçok farklı kullanım alanlarının yer aldığını söyleyen Köroğlu, “Özellikle otizmli ve engelli çocuklara özel tasarlanan oyun parklarıyla, her yaştan ve her kesimden yurttaşımıza kapsayıcı bir deneyim sunmayı hedefledik” dedi.

Parkın, 14 ada üzerinde 29 farklı türde 198 hayvanı Ankaralılarla buluşturduğunu kaydeden Köroğlu, “Deve kuşundan zebralara, kuğulardan kızıl geyiklere, Ankara keçisinden maymunlara kadar birçok canlı, koruma ve gözetim altında çocuklarla doğrudan tanışıyor. Bu anlayış, hayvanların sergilenmesinden çok, onlara sağlıklı bir yaşam alanı sunmayı esas alıyor. Ayrıca parkın girişinde yer alan “Geçmişin İzleri” sergi alanında Atatürk fotoğrafları ve AOÇ’nin tarihine ait görseller sergileniyor. Böylece ziyaretçiler hem doğayı deneyimliyor hem de cumhuriyetimizin en değerli miraslarından birini yakından tanıma imkânı buluyor” şeklinde konuştu.

Köroğlu son olarak şunları ifadeleri kullandı: “Atatürk Orman Çiftliği’nin 100 yıllık yolculuğunu geleceğe taşımak, yalnızca bir görev değil, Cumhuriyetimize olan borcumuzdur. Atatürk Orman Çiftliği’ni yeniden halkla buluşturmak, aslında Cumhuriyetin köklerine sahip çıkmak ve onu geleceğe taşımaktır; biz de bu sorumluluğu büyük bir onurla yerine getiriyoruz. Bu nedenle Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı’nı yalnızca Ankara için değil, ulusal ölçekte örnek bir proje olarak görüyor ve Cumhuriyetimizin mirasını tüm ülkeyle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz.”