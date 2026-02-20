Atatürk’ün emaneti 98 yaşında: Türkiye Yardım Sevenler Derneği’nden anlamlı kutlama!

Cumhuriyet tarihinin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD), 19 Şubat 1928’de Ankara’da başlayan yolculuğunda 98. yılına ulaştı. Atatürk’ün önderliğinde kurulan ve 1951 yılından bu yana her yılın 19 Şubat haftasını "Yardım Sevenler Haftası" olarak kutlayan dernek, Türkiye genelindeki 124 şubesiyle iyiliği yaymaya devam ediyor.

GELECEK KUŞAKLARA 2 BİN FİDANLIK MİRAS

TYSD İstanbul şubelerinin katılımıyla, derneğin 98. yılı onuruna 2 bin fidanlık bir koru oluşturuldu. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle hayata geçirilen bu çalışma, derneğin bir asra yaklaşan sosyal sorumluluk vizyonunun kalıcı bir simgesi oldu.

BAKIRKÖY ŞUBESİ’NDEN EĞİTİM VE ENGELSİZ YAŞAM DESTEĞİ

TYSD Bakırköy Şubesi, 98. yıl etkinlikleri kapsamında rotasını Şanlıurfa’ya çevirdi. Haliliye Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu’ndaki ihtiyaç sahibi öğrencilere; Braille tabletler, özel kalemler ve bastonlar ulaştırıldı. Eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen bu hamle, öğrencilerin eğitim hayatına büyük kolaylık sağladı.

OTİZMLİ GENÇLER İÇİN "GEL ÇEK KAFE" PROJESİ

Derneğin bir diğer anlamlı durağı ise otizmli bireylerin sosyal ve ekonomik hayata katılımını destekleyen "GEL ÇEK Kafe" projesi oldu. Beş Nokta Otizm Yaşam Derneği iş birliği ve TYSD Bakırköy Şubesi koordinatörlüğünde yürütülen proje, Sefaköy Airport AVM’de 19 Şubat itibarıyla kapılarını açtı. Bu projeyle otizmli gençlerin çalışma hayatında yer alarak kendi ayakları üzerinde durmaları hedefleniyor.

CUMHURİYETİN KURUMLARI YAŞATILIYOR

Merkezi Ankara’da bulunan TYSD, kuruluşundan bu yana eğitimden sağlığa, sosyal yardımlardan çevreye kadar pek çok alanda yaptığı katkılarla Cumhuriyetin sosyal devlet anlayışına destek vermeye devam ediyor. Dernek yetkilileri, iyilik yolculuğunun aynı kararlılıkla süreceğini vurguladı.