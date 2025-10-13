Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve Cumhuriyet devrimlerine yönelik hakarete varan ifadelerle gündeme gelen tarihçi-yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, İsrail’in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na katılan kadın aktivistlerleri çirkin sözlerle hedef aldı.

Sosyal medyada gündem olan videoda filoya destek veren isimleri “3–4 şovmen” diyerek küçümseyen Prof. Dr. Şimşirgil, tepki çeken videoda şunları söyledi:

“O Kantoğlu denen kadın konuşuyor.

‘İslam diyor, havaya kalktı doğudan’ diyor. E homo sapiens mi ne o? Yeni bir Adem gelecek diyor. Şimdi evrimden yeni bir Adem mi bekleyeceğiz biz? Bekir Develi de gülüyor.

Orada erkeklerle yata kalka, yata kalka, o fotoğraflarına kusura bakma ya, hangi cihattan bahsediyorsun? İşinde dini şeylerin içini boşaltmamak lazım.”

Atatürk ve devrimlerini de hedef almıştı…



Sumud Filosu'ndaki kadın aktivistlere çirkin sözler: ‘Erkeklerle yata kalka, yata kalka…’https://t.co/X2AoU6mVW8 pic.twitter.com/OIb2lyUUgS — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 13, 2025

KANTOĞLU'NDAN YANIT

Sumud Filosu aktivisti Ayçin Kantoğlu ise Şimşirgil’in sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklamayla yanıt verdi:

“En son namusum kalmıştı laf edilmedik. Ahmet Şimşirgil bir insan, bir anne ve bu vatanın bir evladı olarak üstlendiğim mesuliyetin üzerine ‘erkeklerle yata kalka’ diyecek kadar aşağılık bir Sumud fantazisi kusmuş. Sizinle hukuk önünde hesaplaşacağız.”