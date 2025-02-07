Atatürk, yapay zeka teknolojisiyle Balıkesirlilere seslendi

Yayınlanma: 07.02.2025 - 15:00

Güncelleme: 07.02.2025 - 15:00

6 Şubat 1923’te Balıkesir’e gelen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün o anlara dair görüntüleri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapay zeka desteğiyle video haline getirildi. Ata’nın Zağnos Paşa Camii’nde okuduğu hutbedeki sözlerin de yer aldığı videoda bazı fotoğraflar yapay zekâ teknolojisi ile hareketlendirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı iş birliğinde hazırlanan çalışma kapsamında Atatürk’ün Balıkesir’e gelişinin yıl dönümünde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına yansıtılan görüntüler, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

“KALBİ KUVAYİ MİLLİYE İLE ATAN HERKES MUSTAFA KEMAL’İN ASKERİDİR”

Atatürk’ün sözlerinin yapay zekâ teknolojisiyle video haline getirilip belediye binasına yansıtıldığı çalışma ile ilgili konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “İstiklal madalyalı bir dedenin torunu olarak gururla ifade etmek isterim ki kalbi Kuvayi Milliye ile atan her bir vatan evladı Mustafa Kemal’in askeridir. Biz Balıkesirliler olarak Kuvayi Milliye ateşinin yandığı bu memleketin yiğit evlatlarıyız. Ata’mıza olan sevdamızın eşi benzeri yok. Balıkesir ile arasında kopmaz bağlar olan Ulu Önder’imizin Balıkesir’e gelişinin 102. yılında belediye binamıza yansıttığımız video ile hem gurur hem de hüznü bir arada yaşadık. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün bize bıraktığı bu güzel vatanın emanetçileriyiz” ifadelerini kullandı.

SEVGİ, SAYGI VE ÖZLEMLE…

Atatürk’ün Balıkesir’e gelişinin 102. yılı kapsamında Atatürk’ün Balıkesir fotoğrafları ve diğer fotoğraflarının yapay zekâ ile hareketlendirilmesi sonucu hazırlanan video Belediye Binasına yansıtıldı. Ses modellemesi ile aktarılan metinde, Ata’nın sesi kullanıldı ve 10. Yıl Nutku’ndan “Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medeni niteliği ve büyük medeni kabiliyeti. Bundan sonraki gelişmesi ile geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır” gibi sözleri alınırken, Balıkesir’de Zağnos Paşa Camii’nde okuduğu hutbeden de; “Ben yalnız kendi düşüncemi söylemek istemiyorum. Hepinizin düşüncelerini anlamak istiyorum. Millî emeller, millî irade yalnız bir şahsın düşünmesinden değil, millet fertlerinin tamamının arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir” gibi sözleri Balıkesir sokaklarında yankılandı. Soğuk havaya rağmen gözlerini ekrandan bir an bile ayırmadan Ata’nın görüntülerini izleyen Balıkesir halkı bu anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.