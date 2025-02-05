Atatürkçü devrim ilkelerinin kabulünün üzerinden 88 yıl geçti

Kemalist devrim ilkelerinin anayasaya girmesinin üzerinden 88 yıl geçti. 5 Şubat 1937’de kabul edilen 3115 sayılı Kanun’un birinci maddesi uyarınca, 1924 Anayasası’nın ikinci maddesine yapılan “Türkiye Devleti, cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, lâik ve inkılâpçıdır” ekiyle, “altı ok” Türkiye’nin anayasal ilkeleri haline geldi.

Atatürkçü devrim ilkelerinin kabulünün üzerinden 88 yıl geçti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2025 - 10:50

Kemalist devrim ilkelerinin (altı ok) anayasaya girmesinin üzerinden 88 yıl geçti.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. 

DEVRİMLERİN YOL HARİTASI…

Kemalist devrim ilkelerinin önemine vurgu yapan Bozkurt, “Cumhuriyetin kuruluşuna, milli iradenin yürütülüşüne, Atatürk’ün Samsun’a çıkışına baktığımızda bir düşünsel bütünlük vardı. Antiemperyalist, laik, demokratik, halkçı, milliyetçi, devrimci ve devletçi bağımsız devlet olmak vardır. Bu o kadar çağlar üstü bir düşünce ki 600 yıllık bir devletin yıkıntıları üzerinde yeni bir devlet yaratıyorsunuz. Ve o devletin milletini yaratıyorsunuz. Osmanlı döneminde Rumeli’de yaşayan insanlar bir millet olma bilincini geliştirememişlerdi. Milleti millet yapan dil, tarih ve coğrafya birliğinden yoksun oldukları gibi geleceğe dair ortak bir hayal de beslemiyorlardı. Dolayısıyla bizim Kemalist  ilkelerimiz hem cumhuriyetin kuruluşuna, hem milli mücadelenin ruhuna hem de cumhuriyet kurulduktan sonra uluslaşma ve çağdaşlaşma devrimlerine zemin oluşturan ve onlara anlamını veren ve yol haritasını çizen ilkelerdir” dedi. 

“SADECE ÜLKEMİZİN DEĞİL DÜNYANIN DA BARIŞ İÇİNDE YAŞAMASININ GARANTİSİDİR”

Bu ilkelerin öneminin yalnızca Türkiye’yle sınırlı olmadığını söyleyen Bozkurt şu şekilde konuştu: 

“Bu ilkeler bugün sadece ülkemizin değil, bölgemizin ve hatta dünyanın da barış içinde yaşamasının garantisidir. Türkiye Cumhuriyeti bugün de anti emperyalist, tam bağımsızlıkçı, cumhuriyetçi, devrimci, devletçi, milliyetçi ve mutlaka laik olmalıdır.” 


Etiketler: #Atatürk #Atatürkçü Düşünce Derneği #devrim

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