Kemalist Aydınlanma Derneği yola çıktı: 'Anayasamızın gerçek sahibi Türk milletidir'

Yayınlanma: 10.12.2024 - 15:58

Güncelleme: 10.12.2024 - 16:20

Kemalist Aydınlanma Derneği, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş süreci, Atatürk İlke ve Devrimlerini anlatma ve toplumu bilgilendirme hedefi doğrultusundaki ilk etkinliğini Gelibolu’da düzenlediği “Yeni Anayasa Paneli” ile başlattı. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen panelde, Türk Devrimi’nin düşünsel temelleri, Atatürkçü düşünce sistemi, çağdaş değerler ve yeni anayasa tartışmaları ele alındı. Gelibolu, çevre ilçe ve illerden sivil toplum örgütlerinin yöneticileri eski CHP milletvekilleri ve belediye başkanlarının da olduğu dinleyiciler, panele yüksek katılımlı yoğun ilgi gösterdi.

Panelin tanıtım konuşmasını gerçekleştiren Kemalist Aydınlanma Derneği Başkanı Kemal Anadol, sözlerine başlarken derneğin ilk paneli neden Gelibolu’da gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Anadol, “Gelibolu'da böyle bir etkinlik yapmamızın sebepleri var. Gelibolu hepimizin bildiği gibi dünya çapında bir denizi olan Piri Reis'in memleketi. Denizciliğin ötesinde bir coğrafyacı olan Piri Reis'in memleketindeyiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan etkinliğin moderatörlüğünü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 22 ve 23. dönem İzmir Milletvekili Bülent Baratalı üstlenirken, Milli Merkez Genel Sekreteri Haluk Dural ve 23-24. dönem İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Nur Serter ise konuşmacı olarak yer aldı. Etkinliğin açılış konuşmasını ise Kemalist Aydınlanma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kaya gerçekleştirdi.

“ERDOĞAN YENİ ANAYASA İLE SALTANAT REKORUNU KIRMAYI HEDEFLİYOR”

Piri Reis’den Bolayır’a, Çanakkale Şehitliği’nden Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluş ilkelerine kadar dikkat çekici bir tanıtım konuşması ile başlayan panelde konuşan eski milletvekili ve Kemalist Aydınlanma Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nur Serter, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Serter, “Kimlerin yeni anayasa istediğini çok iyi biliyoruz. Türkiye için yeni bir anaysa isteyen ve kendi saltanat süresini sonsuz kılmak isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta geliyor. Kendisi, en uzun süre tahtta kalan Abdülhamid’in 33 yıllık saltanat rekorunu kırmaya gayret ediyor. Ancak unutulmasın ki aydınlık Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkeyi yalnızca 15 yıl yönetebildi. Peki bu tartışmalar Cumhurbaşkanı dışında kimin işine yarıyor? Tek bir güç var o da emperyalist güçler” ifadelerini kullandı.

Emperyalizmin Türkiye ile ilgili iki projesinin Siyasal İslamcı bir yapı kurmak ve Türkiye’yi parçalayıp bölmek olduğunu belirten Nur Serter, “Federatif bir yapıya geçildikten sonra büyük Kürdistan projesinin bir parçası olmamızı isteyenler, onlar için çalışan kalemşorler, medyayı onlar adına işgal eden niteliksiz sesler sürekli olarak bunu pompalamaya başlayacak. Henüz düğmeye basılmadı. Peki yeni anayasa ile ne yapılacak? Kimlerle masaya oturacağız? AKP zihniyetiyle o masaya oturulur mu? O masadan Türkiye’nin geleceği için bir oturulmaz, oturulamaz” diye konuştu.

“MÜCADELENİN MOTORU NEREYE VERİLMELİ?”

Milli Merkez Genel Sekreteri Haluk Dural ise yeni anayasa tartışmalarını siyasi tarih penceresinden değerlendirerek “Şu anda kamuoyunda ‘yeniden seçim olsa kime oy verirsiniz’ anketleri bize bir şey gösteriyor. Türkiye’nin üçüncü partisi kararsız seçmenlerdir. AKP'den kopuşlar yaşandı. Geçen 22 yıllık süreçte talan ekonomisi nedeniyle kendi kitlelerinde zenginleşen bir grup, AKP ile bütünleşti. Böyle bir tablodan çıkarılacak sonuç nedir? Mücadelenin motoru nereye verilmelidir? Elbette bu sorunun yanıtı kararsız seçmenler olacaktır. Şu anda Güneydoğu Anadolu’da oluşacak ayrılıkçı Kürt hareketinin federasyonu, Kuzey Irak’taki Barzani ve Suriye’de Amerikan destekli garnizon devleti ile Amerika’nın büyük Orta Doğu projesi haritasındaki üç parayı birleştirmek isteniyor ve Türkiye’den toprak talep etme yoluna gidecek olan taşlar döşeniyor. Yeni anayasa tartışmaları da bu emperyalist hedeflere çanak tutuyor” şeklinde konuştu.

“ANAYASAMIZIN GERÇEK SÖZ SAHİBİ TÜRK MİLLETİDİR”

Siyasi hafızanın tazelendiği panelde, emperyalizmin Türk Milleti kavramı ve Türk dili tahribatı üzerinden, bu coğrafyada bölüp, parçalayıp yönettiği devletler arasına Türkiye’yi katma çabası ele alındı. Panelde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) milleti temsil eden siyasi partilerin tavrına da değinildi. Emperyalistlerin, Türk Anayasası üzerinden ülkeyi bölme emellerine karşı, siyasi partilerin kuruluş ilkelerine bağlı olarak yeterince yüksek sesle savunma yapmadığı gerçeğinden yola çıkarak, “Tarihsel boyutta ülkeyi yönetenlerin 17 kez değiştirdiği anayasamızın gerçek söz sahibi Türk milletidir” denildi.

Kemalist Aydınlanma Derneği yönetim kurulu üyeleri, panel sonrası yaptığı yazılı açıklamasında, Gelibolu’nun taşıdığı tarihi misyona dikkat çekerek Yeni Anayasa Panel’ine olan yüksek katılımlı yoğun ilginin kendilerine büyük umut ve güç verdiğini dile getirdi.

Öte yandan derneğin yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin eksiksiz bir araya geldiği Gelibolu’da, dernek yönetim kurulu toplantısı da yapıldı.