Atatürkçü Düşünce Derneği, devrim şehidi Kubilay’ı andı: ‘Derviş Mehmetler değil, Kubilaylar kazanacak’

Menemen Olayı’nın 95. yıldönümü nedeniyle Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) bir basın açıklaması yayımladı. Atilla İlhan’ın “Mustafa Kemal” şiiriyle başlayan açıklamada 1930’da yaşananlar anlatıldı.

‘DİN ELDEN GİDİYOR SAFSATASI…’

Açıklamada, “Genç Türkiye Cumhuriyeti, Şubat-Nisan 1925 Şeyh Sait İsyanı ve 14 Haziran 1926 İzmir Suikast girişiminin ardından 1930 yılının 23 Aralık günü, Batı emperyalizmi uşağı şeyh bozuntusu Nakşibendi Esat yobazının kışkırttığı bir diğer dinci isyan ihanetiyle daha sınandı. Derviş Mehmet adlı alçak ve beraberindeki güruh, ellerinde yeşil paçavralar, dillerinde ‘Din elden gidiyor’ safsatası, henüz 8 yıl önce ırz ve namuslarını Yunan tasallutundan kurtaran Atatürk Cumhuriyeti’ne karşı Menemen’de ayaklandılar. Kendilerini uyarıp dağılmalarını isteyen Öğretmen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile Bekçiler Şevki ve Hasan Beyleri şehit ettiler. Öylesine azmış, insanlıktan çıkmışlardı ki, Kubilay’ın bağ bıçağı ile gövdesinden ayırdıkları kanlı başını bir sopanın ucuna geçirerek küfür kıyamet sokak sokak dolaştırdılar” denildi.

‘MENEMEN’İ YAKIN’

Devamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emri hatırlatılarak, “Menemen halkından bazı kendini bilmezlerin de asileri desteklediğini öğrendiğinde ‘Menemen’i yakın’ dediği bilinen Büyük Atatürk, orduya gönderdiği taziye mesajında da ‘Büyük ordunun kahraman, genç zabiti ve mefkureci muallim heyetinin kıymetli uzvu Kubilay Bey, temiz kanı ile Cumhuriyetin hayatiyetini tazelemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır’ diyerek laik cumhuriyetin ve aydınlanma devrimlerinin sonsuza dek korunacağına olan inancını vurgulamıştır. Ayaklanma hızla bastırıldı ve aşağılık hainler Kubilay’ın başını gövdesinden ayırdıkları yerde kurulan darağaçlarında hak ettikleri biçimde cezalandırıldılar” sözleri kullanıldı.

‘ADD, KARŞI DEVRİM İHANETİNE GEÇİT VERMEZ’

Türkiye’nin yalnızca o gün değil, bugün de emperyalist sınamalarla karşılaştığı belirtilen açıklamada, “Türk ulusu millî mücadele döneminde de, cumhuriyetin ilanında da, aydınlanma devrimleri sürecinde de, çok partili döneme geçildikten sonra da ve nihayet 15 Temmuz 2016’da da Batı Emperyalizmi güdümlü bu dinci karşı devrim kalkışmalarıyla hep karşılaştı. Bugün de laik cumhuriyetimize ve üniter ulus devletimize yönelik dış destekli saldırıların sürdüğü ortada. Emperyalistler ve işbirlikçileri hiçbir zaman başaramadılar, asla başaramayacaklar. Atatürkçü Düşünce Derneği, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmenin mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli olduğu bilinciyle Atatürk’ün gösterdiği ve Kubilay’ın temiz kanı ile çizdiği yolda yürümeye, karşı devrim ihanetine geçit vermemeye kararlıdır. Menemen şehitlerimizi minnetle yad ediyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhları şad olsun” ifadelerine yer verildi.