Atatürk’e lanet okuyan Demirkan yine sahnede: Fatih Belediye başkanı da törene katıldı

10 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e lanet okuyan Reisül Kurra Mustafa Demirkan, bu kez İstanbul’da İsmailağa Kuran Kursu’nun icazet töreninde sahneye çıktı.

Mayıs 2021’de, Ayasofya’daki icazet töreninde “Bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir? Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma” demişti. Diyanet’in bir süre sonra, emekli olduğu için kurumla bağı olmadığını savunduğu Demirkan, dün Fatih Müftülüğü’ne bağlı İsmailağa Kuran Kursu’nda hafızlığını tamamlayan 82 kişi için Fatih Camisi’nde düzenlenen icazet törenini yönetti.