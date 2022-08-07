İmam Mustafa Demirkan’a dair

07 Ağustos 2022 Pazar

Muhabir arkadaşımız Sefa Uyar’ın 25 Ağustos 2021 tarihli Cumhuriyet’te yayımlanan yazısını anımsamanın, anımsatmanın tam sırası:

“Diyanet’ten, Atatürk’e hakaret eden Mustafa Demirkan’a ilişkin açıklama yapıldı.

Diyanet, Ayasofya’da Erdoğan’ın gözü önünde Atatürk’e lanet okuyan Mustafa Demirkan’a ilişkin üç ay sonra ‘Kurumla bağı olmadığı için yapılacak işlem yok’ dedi.

Reisül Kurra vekili Mustafa Demirkan, 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da katılımıyla Ayasofya’da düzenlenen bir törende Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e lanet okumuştu.

Konuya ilişkin sessizliğini koruyan Diyanet İşleri Başkanlığı, Demirkan hakkında disiplin sürecinin işletilip işletilmediğine ilişkin bir başvuruya yaklaşık üç ay sonra verdiği yanıtta, ‘Demirkan’ın 6 Ocak 2019’da yaş haddinden emekli olduğunu, kurumla bağı kalmadığını ve yapılacak işlem olmadığını’ belirtti. Diyanet, Osmanlı’dan itibaren var olan Reisül Kurra makamına, yayımladığı ‘Reisül Kurra’lık Yönergesi’ ile resmiyet kazandırmıştı. Diyanet’in ‘bağı kalmadı’ dediği Demirkan’ın halen Diyanet İşleri Başkanlığı sorumluluğundaki Reisül Kurra vekili olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Şentop’un katılımıyla 28 Mayıs’ta Ayasofya’da gerçekleştirilen ‘İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni’nde, Reisül Kurra vekili Mustafa Demirkan, Ayasofya’nın müzeye çevrilmesini anımsatarak, Atatürk’ü hedef almıştı. Demirkan, ‘Ayasofya gibi mabetler, mabet olarak kalması için inşa edildi. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir? Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma’ ifadelerini kullanmıştı. Tepki çeken ifadelerin ardından Demirkan hakkında çok sayıda suç duyurusunda bulunulmuştu. MHP Genel Başkanı Bahçeli ise Demirkan için ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e tahammülsüzlük, Türkiye Cumhuriyeti’ne tahammülsüzlüktür. Gizli FETÖ’cü olup olmadıkları mutlaka incelenmeli’ ifadelerini kullanmıştı.

Bu süreçte sessizliğini koruyan Diyanet İşleri Başkanlığı tepki çekmişti. Konuya ilişkin 4 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında yapılan başvuruya, yaklaşık üç ay sonra Diyanet İşleri Başkanlığı Disiplin ve Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından yanıt verildi. Reisül Kurralık makamının Diyanet’e bağlı olduğu anımsatılan, bu nedenle Diyanet’e bağlı olarak görev yürüttüğü kaydedilen Demirkan hakkında iç disiplin yollarına başvurulup başvurulmadığı sorulan başvuruya tek cümlelik yanıt veren başkanlık, ‘Demirkan’ın 6 Ocak 2019’da yaş haddinden emekli olduğunu, kurumla herhangi bir bağı bulunmadığını ve yapılacak işlem bulunmadığını’ kaydetti.”

***

Diyanet İşleri Başkanlığı ile bağı kalmadığı açıklanan Mustafa Demirkan DİB’nın faaliyetlerinde yer almakta ve Reisül Kurra vekili unvanıyla görevine devam etmekte. Pendik Erenköy Kuran Kursu’nun düzenlediği Hafızlığını İkmal Eden Öğrencilerin 5. İcazet Merasimi’nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yanında yer almış.

Reisül Kurralık makamının oluşumu ile görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönerge, Diyanet’in 24 Aralık 2020 tarih ve 911290 sayılı onayı ile yürürlüğe girmiş. Yönergeye göre, Türkiye’deki bütün hafız ve kurra hafızların başı olan Reisül Kurra, Diyanet’e bağlı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı kararı ve Diyanet İşleri Başkanı onayı ile seçiliyor.

Bu durumda, Diyanet İşleri Başkanlığı yeni bir açıklama yapmak zorunda!