Atatürk’ü hedef alan Mustafa Demirkan 'icazet töreni'ne katıldı

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 04:00

İstanbul Arnavutköy Taşoluk Yeşil Camisi’nde hafızlığını tamamlayan 393 kişi için “icazet töreni” düzenlendi. Töreni, Ayasofya’da gerçekleştirilen bir törende cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef alan “Reîsül-Kurrâ” Mustafa Demirkan yönetti.

Diyanet İşleri Başkanlığı; Mayıs 2021’de Ayasofya’da düzenlenen ve “Reîsül-Kurrâ Vekili” sıfatıyla katıldığı bir icazet töreninde Atatürk’ü hedef alan Demirkan’ın, “emekli olduğu için kurumla bağı olmadığını” savunmuştu. Demirkan, buna karşın kısa bir süre sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın icazetiyle Reîsül-Kurrâ olmuştu. Reîsül-Kurrâ olduktan sonra Gaziantep’ten İstanbul’a kadar birçok ilde düzenlenen hafızlık icazet törenlerini yöneten Demirkan, yine İstanbul’da bir cemaatin Kuran kursunun icazet törenine katıldı. Arnavutköy Taşoluk Yeşil Camisi’nde düzenlenen bir töreni yöneten Demirkan, 393 hafız adayına icazet verdi. Tören, İsmailağa Cemaati’yle bağlantılı olduğu bilinen Yeşil Cami İlme Hizmet Vakfı tarafından düzenlendi.

AKP’LİLER DE KATILDI

Cami içine, vakfın adının yer aldığı bayraklar da asıldı. Demirkan’ın yanı sıra törende, AKP’li Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş ve Bolu Dörtdivan İlçe Müftüsü Sinan Yıldız gibi isimler de yer aldı. Söz konusu vakfın başkanlığını ise 2020’de yaşamını yitiren ve İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden olan Abdullah Ustaosmanoğlu yürütüyordu. İcazet töreni öncesinde hafız adaylarının cüppe ve sarıklarıyla birlikte cami etrafında tekbir getirerek yürümesi ise dikkat çekti.