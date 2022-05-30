Atatürk’ü hedef alan Mustafa Demirkan 'icazet töreni'ne katıldı
Arnavutköy’de İsmailağa ile bağlantılı vakıf tarafından hafızlığını tamamlayan 393 kişi icazet töreni öncesinde cüppe ve sarıklarıyla cami etrafında tekbir getirerek yürütüldü. Töreni yine ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef alan Demirkan yönetti.
İstanbul Arnavutköy Taşoluk Yeşil Camisi’nde hafızlığını tamamlayan 393 kişi için “icazet töreni” düzenlendi. Töreni, Ayasofya’da gerçekleştirilen bir törende cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef alan “Reîsül-Kurrâ” Mustafa Demirkan yönetti.
Diyanet İşleri Başkanlığı; Mayıs 2021’de Ayasofya’da düzenlenen ve “Reîsül-Kurrâ Vekili” sıfatıyla katıldığı bir icazet töreninde Atatürk’ü hedef alan Demirkan’ın, “emekli olduğu için kurumla bağı olmadığını” savunmuştu. Demirkan, buna karşın kısa bir süre sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın icazetiyle Reîsül-Kurrâ olmuştu. Reîsül-Kurrâ olduktan sonra Gaziantep’ten İstanbul’a kadar birçok ilde düzenlenen hafızlık icazet törenlerini yöneten Demirkan, yine İstanbul’da bir cemaatin Kuran kursunun icazet törenine katıldı. Arnavutköy Taşoluk Yeşil Camisi’nde düzenlenen bir töreni yöneten Demirkan, 393 hafız adayına icazet verdi. Tören, İsmailağa Cemaati’yle bağlantılı olduğu bilinen Yeşil Cami İlme Hizmet Vakfı tarafından düzenlendi.
AKP’LİLER DE KATILDI
Cami içine, vakfın adının yer aldığı bayraklar da asıldı. Demirkan’ın yanı sıra törende, AKP’li Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş ve Bolu Dörtdivan İlçe Müftüsü Sinan Yıldız gibi isimler de yer aldı. Söz konusu vakfın başkanlığını ise 2020’de yaşamını yitiren ve İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden olan Abdullah Ustaosmanoğlu yürütüyordu. İcazet töreni öncesinde hafız adaylarının cüppe ve sarıklarıyla birlikte cami etrafında tekbir getirerek yürümesi ise dikkat çekti.
Video Haberler
- Parkta yoga CİMER'e şikayet edildi!
- Aleyna Tilki hastanelik oldu
- Atatürk Havalimanı hareketlendi: 'Frankfurt'tan geldim'
- Çöp evden servet çıktı
- Otomobile giren 'yılanı' itfaiye çıkardı
- Husumetlisini börekçide yakalayıp kulağını kesti
- RTÜK'ün yeni hedefi: Selçuk Tepeli
- Şişli'de 'taciz' iddiası: Şüphelinin peşinden koştu
- Usta oyuncu Aydemir Akbaş Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Otomobil İETT otobüsüne çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekli ve memur zammı için yeni formül
- Usta oyuncu Aydemir Akbaş Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- İşte Kılıçdaroğlu'nun 'adayı'
- 8 soru 8 kötü haber
- Yüksek sıcaklığa dikkat: 77 yıllık rekor kırılacak!
- ABB'den 'Selahattin Demirtaş' açıklaması
- 'Bir gece ansızın tepelerine ineriz'
- RTÜK'ün yeni hedefi: Selçuk Tepeli
- İmamoğlu ve CHP'li belediyelere davet yok
- İşte AKP kulislerindeki seçim tarihi