Atatürk’e saldırının adresi bu sefer Elazığ: Zanlı gözaltında
Elazığ'da kent merkezinde bulunan Atatürk heykeline elindeki taş ile saldıran şüpheli, gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde Gazi Caddesi'nde bulunan eski öğretmenevi önünde meydana geldi.
Buradaki Atatürk heykeline çıkan bir kişi, heykelin baş kısmına taşla vurmaya başladı.
Çevredekiler tepki gösterince şüpheli, olay yerinden uzaklaştı.
İhbarla bölgeye gelen polis, inceleme sonrası şüpheliyi yakaladı.
Şizofreni hastası olduğu belirtilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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