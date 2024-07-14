Atatürk’e saldırının adresi bu sefer Elazığ: Zanlı gözaltında

Elazığ'da kent merkezinde bulunan Atatürk heykeline elindeki taş ile saldıran şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 14.07.2024 - 16:56
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Olay, öğle saatlerinde Gazi Caddesi'nde bulunan eski öğretmenevi önünde meydana geldi. 

Buradaki Atatürk heykeline çıkan bir kişi, heykelin baş kısmına taşla vurmaya başladı. 

Çevredekiler tepki gösterince şüpheli, olay yerinden uzaklaştı. 

İhbarla bölgeye gelen polis, inceleme sonrası şüpheliyi yakaladı. 

Şizofreni hastası olduğu belirtilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 


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