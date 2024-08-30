Atatürk'e ve CHP seçmenine küfür eden Burak Keleş hakkında gözaltı kararı!

Yayınlanma: 30.08.2024 - 18:16

Güncelleme: 30.08.2024 - 18:17

İstanbul Kartal'da Burak Keleş isimli bir şahıs, CHP'ye oy veren yurttaşlara ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e küfürler savurmuştu.

Mustafa Kemal Atatürk ve CHP seçmenine hakaret ettiği tespit edilen Burak Keleş hakkında TCK 216 ve Atatürk’e hakaretten soruşturma açıldı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, ayrıca söz konusu şahıs hakkında gözaltı kararı da çıkartıldı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Keleş, CHP'li Kartal Belediyesi'ni hedef aldığı açıklamasında, "Kartal'ı b.k götürüyor. B.kun içinde yüzelim, bir tane çöpü alıp bir yerden bir yere koyarsak. Bana ne a... koyayım! Oy veren beynini s..... düşünsün. Şimdi s..... gidin, b.okun içinde yüzün" ifadelerini kullanarak küfürler yağdırmıştı.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, yurttaşlara küfür eden Burak Keleş için işlem yapılmamasına tepki gösterirken, İzmir'deki sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nu anımsatmıştı.

ATATÜRK’E YÖNELİK KÜFÜRLÜ PAYLAŞIMLARI DA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Söz konusu durumun ardından paylaşımın ardından sosyal medyada '#BurakKeleşTutuklansın' hashtag’i altında, Burak Keleş hakkında tutuklama çağrısında bulunulmuştu..

Kullanıcılar, Burak Keleş'in CHP seçmenine ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik küfürlü paylaşımlarını kınayarak, sosyal medya üzerinden adalet talebinde bulunmuştu.