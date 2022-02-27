'Atatürk'ü sormak' suç olmaktan çıktı

27 Şubat 2022 Pazar, 07:59

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle 23 Nisan'da tüm okullara "Türk Bayrağı ve Atatürk fotoğrafı" asılmasını istedi. Milli Eğitim Bakanlığı da bu talebi 81 ile bildirdi. Tekirdağ'da bazı okullar bu talimata uymadı.

Sözcü gazetesinden Sultan Uçar'ın haberine göre; Eğitim-İş Tekirdağ Şube Başkanı Barış Özer tüm okulları tek tek gezerek, Atatürk ve Türk Bayrağı asmayan 8 okulu tespit etti. Özer, sosyal medya hesabından okulların adını paylaşıp, “Milli mücadele; Cumhuriyet, Bayrak ve Atatürk düşmanlarıyla yürütülemez” dedi, suç işlendiğini yazdı.

Bu okulların müdürleri Özer'i savcılığa şikayet etti. Savcılık da Özer hakkında soruşturma başlatıp, 3 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Özer, soruşturma üzerine açılan davada suçsuz bulunup beraat etti. MEB'in açtığı idari soruşturmada ise müfettişler 'kınama' cezası istedi. Özel'e verilecek cezanın, 'uyarı' cezası olmasına karar verildi. Bu kez de Özer cezanın kaldırılması için dava açtı. 1,5 yıl süren bu davalar sonunda mahkeme bu cezayı da kaldırıp, yapılanın sendikal faaliyet olduğuna hükmetti.

"İSTEMESELER DE ASACAKLAR"

Eğitim-İş Tekirdağ Şube Başkanı Barış Özer, “Atatürk'ün ve Türk Bayrağı'nın neden asılmadığını sormanın suç olmadığı ve bayramlarda okullara asılmak zorunda olduğu artık çifte mahkeme kararıyla tescillendi. Hapis cezası davasından sonra idari soruşturmada verilen cezayla ilgili açtığım davayı da kazandım. Atatürk'ün fotoğrafını isteseler de istemeseler de asmak zorundalar” dedi.