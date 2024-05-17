“Atatürk’ün çıkarılmasını kabul etmiyoruz”

Yayınlanma: 17.05.2024 - 11:46

Güncelleme: 17.05.2024 - 11:47

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (KESİAD) Geleneksel Perşembe kahvaltısında gündem Milli Eğitim Bakanlığı’nın "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını verdiği yeni müfredattı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başlayan KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Işıklı, müfredat değişikliğinin doğru olmadığını ifade etti.

Mili Eğitim’in, demokrasi bilincine sahip, insan haklarına saygı duyan bireyler yetiştirmek hedefiyle hareket etmek zorunda olduğunun altını çizen KESİAD Başkanı Işıklı, “Bilimi esas alan, farklılıklara duyarlı, öğrencilerin potansiyellerini özgürce gerçekleştirmelerini sağlayacak ve Dünya çapında üst düzey bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmasını sağlayan bir müfredat hedeflenmeli. Sadeleştirme gerekçesi ile öğretim programlarından Atatürk ilke ve devrimlerinin, bilimin, cumhuriyetin, laikliğin ve aydınlanmanın çıkarılmasını kabul etmiyoruz” diye konuştu.

Toplumsal görev ve sorumluluklarımızın bilinciyle kamu ve çocuğun yüksek yararı için, öğrenci dahil, eğitimin tüm bileşenlerin katılımı ile bir müfredat hazırlanması gerektiğini ifade eden Işıklı, “Bu müfredat değişikliğinin tekrar gözden geçirilmesi çağrısını yapıyoruz. Demokratik bir ülke ve demokratik bir eğitim sistemi beklentimiz olduğunu bir kez daha dile getirmek istiyoruz” dedi.

ZÜLKADİROĞLU: GES İÇİN SANAYİCİYE KISITLAMA GELDİ

Toplantıda Kemalpaşa ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu ve OSB Komisyonu Başkanı, Elektrik Mühendisi Mükremin Zülkadiroğlu da elektrik iletimi ve kullanım esasları yönetmeliğinde yapılan değişikler hakkında bilgi verdi. Zülkadiroğlu, yönetmelikte yapılan değişiklikle çatılara GES kurulumu noktasında önümüzdeki süreçte kısıtlamaların geleceğini söyledi. Sanayicilerin ellerini çabuk tutması gerektiğini ifade eden Zülkadiroğlu, “Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında sanayicinin en somut hamlesi kullandığı enerjiyi yenilenebilir enerji kaynakları elde etmek. Bu konuda geçmişte olumlu adımlar atıldı ancak son yapılan değişiklikle her şey müsait olsa da indirici merkezlere kısıtlama geldi. Örneğin bir indirici merkezde 240 megavat rezerv var, son değişiklikle ‘15 megavata kadar bağlayabilirsin’ dendi. O sebeple indirici merkezde imkânı olan her sanayici hemen çatı GES’ini kurmalı, sonra kurma şansı kalmayacak. Bu kısıtlamanın kaldırılması için sanayici, odalar ve kurumlar beraber itiraz ederek sesini yükseltmeli” dedi.