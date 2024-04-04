Atatürk'ün dinlediği yurttaşın torunu belediye başkanı oldu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kamuoyunda çok paylaşılan fotoğrafındaki yurttaşın torununun CHP'den belediye başkanı olduğu ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 12:50
Atatürk'ün dinlediği yurttaşın torunu belediye başkanı oldu
Abone Ol google-news

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir yurttaşı dinlerken çekilen fotoğrafındaki yurttaşın torunu CHP'den Tokat Turhal ilçesine belediye başkanı oldu. CHP lideri Özgür Özel fotoğrafın hikayesini anlattı.

31 Mart yerel seçimlerinde Tokat'ın Turhal ilçesinde CHP'nin adayı Mehmet Erdem Ural oyların yüzde 40.95'ini alarak en yakın rakibi AKP'li adaya 5 bin 362 oy fark atmıştı.

O YURTTAŞIN TORUNU HALKI DİNLEYECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Halk TV'de katıldığı 'Yeni Bir Sabah' programında gazeteci İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Özel, Atatürk'ün fotoğrafını göstererek o fotoğrafın hikayesini anlattı:

"Atatürk'e derdini anlatan vatandaşın torunu Mehmet Erdem Ural, vatandaşın derdini dinleyip sorunlarını çözmek için Turhal'in Belediye Başkanı oldu."

Özel, Mehmet Erdem Ural'ın CHP'nin yeni Turhal Belediye Başkanı seçildiğini açıklarken, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde büyük bir başarıya imza attıklarını belirtti.

MEHMET ERDEM URAL KİMDİR?

Mehmet Erdem Ural, 1981 yılında Tokat’ın Turhal ilçesinde doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı. Çankaya Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesi'nden mezun olan Ural, iş dünyasında aktif rol aldı ve Turhal Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu. Evli ve üç çocuk babası olan Ural, ayrıca Atatürk'ün ünlü fotoğrafındaki yurttaşın torunu olarak da biliniyor.


mustafa kemal atatürk haberleri Atatürk haberleri tokat haberleri

İlgili Haberler

Atatürk kazandı

Atatürk kazandı
Fransız dergisi, seçimi 'mucize' olarak niteledi: 'Atatürk yeniden dirilmiş gibi'

Fransız dergisi, seçimi 'mucize' olarak niteledi: 'Atatürk yeniden dirilmiş gibi'
Atatürk diyor ki: “Hükümet millettir ve millet hükümettir.”

Atatürk diyor ki: “Hükümet millettir ve millet hükümettir.”
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'li başkanın ilk icraatı makam odasını değiştirmek oldu

CHP'li başkanın ilk icraatı makam odasını değiştirmek oldu
Mansur Yavaş’tan Ankara’da kadınlara ücretsiz hijyenik ped desteği

Mansur Yavaş’tan Ankara’da kadınlara ücretsiz hijyenik ped desteği
'Kasayı boşalttığı' iddia edilen MHP'li Ergün, devir teslimde 'adalet' vurgusu yaptı!

'Kasayı boşalttığı' iddia edilen MHP'li Ergün, devir teslimde 'adalet' vurgusu yaptı!
Beklenen zamlar geliyor: İlk zam Türk Telekomdan geldi!

Beklenen zamlar geliyor: İlk zam Türk Telekomdan geldi!
CHP’nin kazandığı Gaziosmanpaşa'da oylar yeniden sayılacak, İmamoğlu: 'İktidar süreçleri mertçe yönetmemeye kararı'

CHP’nin kazandığı Gaziosmanpaşa'da oylar yeniden sayılacak, İmamoğlu: 'İktidar süreçleri mertçe yönetmemeye kararı'
Bartın’da sanayi sitesinde korkutan yangın

Bartın’da sanayi sitesinde korkutan yangın
Görüntüler ortaya çıktı: CHP Arnavutköy'de itiraz edecek

Görüntüler ortaya çıktı: CHP Arnavutköy'de itiraz edecek
Fransa’da yeni MRI teknolojisi: En net insan beyni görüntüsü

Fransa’da yeni MRI teknolojisi: En net insan beyni görüntüsü