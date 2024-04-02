Fransız dergisi, seçimi 'mucize' olarak niteledi: 'Atatürk yeniden dirilmiş gibi'

Fransız dergisi Marianne, 31 Mart yerel seçim sonuçlarını merceğine alarak, AKP'nin ülke genelindeki hezimetine dikkat çekerek, "Türkiye'de bir mucizenin gerçekleştiğini" yazdı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 02.04.2024 - 11:36
Fransız dergisi, seçimi 'mucize' olarak niteledi: 'Atatürk yeniden dirilmiş gibi'
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Sadece Türkiye'de değil, dünyada da geniş yankı uyandıran 31 Mart yerel seçimleri, dış basında en üst sıralarda yer almaya devam ediyor.

Paris merkezli haftalık bir Fransız haber dergisi Marianne, "Türk Paskalyası: Erdoğan çarmıha gerildi, Atatürk dirildi" başlıklı haberinde 31 Mart yerel seçimlerini gündeme taşıdı.

"CHP'nin, neredeyse çeyrek asırdan beri ilk kez Türkiye'deki bir seçimden galip çıktığını" yazan dergi, "Bu sonuçlar, AKP'nin ortaya çıkışından bu yana can çekişen Kemalizm için gerçek mi yoksa geçici bir yeniden doğuş mu? Kesin olan bir şey var ki Türkiye'de demokrasi devam ediyor. Türkler ve Avrupalı komşuları için iyi haber" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de bir mucize gerçekleştiği" kaydedilen haberde, "Erdoğan'ın yirmi yıldır Türklerin gönlünde yerini almaya çalıştığı Mustafa Kemal Atatürk yeniden dirilmiş gibi... Ya da daha doğrusu onun partisi olan CHP, uzun yıllar belirsizlik içinde kaldıktan sonra tam bir ışık altında yeniden ortaya çıkıyor" denildi.

"CHP İÇİN RÖNESANS GERÇEKLEŞTİ"

"Sonuçlardaki başarının, Kemalist oluşumun yerel ya da ulusal seçimler sırasında yaklaşık 20 yıldır %25'i geçememesi nedeniyle daha da çarpıcı" olduğunu belirten dergi, "Bir asır önce Türk milletinin babası tarafından yaratılan bu tarihi parti için rönesans bu kez gerçekleşmiş görünüyor" diye yazdı.

Haberde, Bursa'nın da CHP'nin yönetimine geçmesine dikkat çekilerek, "Dahası, Atatürkçü safta kalan İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra Recep Erdoğan, o zamana kadar 'Reis'e sadık, ülkenin dördüncü büyük şehri Bursa'da bir gerileme yaşadı. Erdoğan'ın, neredeyse üç yıldır Türkiye'yi vuran enflasyonu frenleyememesi geri tepti" denildi.


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