Atatürk’ün İzmir Erkek Lisesi’ni ziyareti

01 Ocak 2023 Pazar, 14:30

Cumhurbaşkanı, İzmir erkek Lisesi’ne 15 Ekim 1925 günü ilk ziyaretini yapmıştır. 01 Şubat 1931 Cumartesi öğleden önce, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, yanında İzmir Milletvekili Vasıf Bey, Kütahya Milletvekili Recep, Sinop Milletvekili Recep Zühtü, Yozgat Milletvekili Salih Bey, Genel Sekreter Tevfik, Başyaver Rasuhi Beyler olduğu halde otomobille ‘İzmir Erkek Lisesi’ni ikinci kez ziyaret etmişlerdir. Öğrenciler, ziyaret sırasında derste bulunuyorlardı. Cumhurbaşkanı’nı Lise Müdür Yardımcısı Kemal Bey koridorda, Müdür Hilmi (Erdim) ve Nuri (Tozkoparan) Beyler odalarında karşılamışlardır. Beklemedik ziyaretten hem heyecan, hem onur ve kıvanç duymuşlardır. Cumhurbaşkanı, yanındakilerle birlikte önce Fransızca dersi olan beşinci sınıfa girmişlerdir. Sınıfta öğrencilere sorular sormuş ve sonra da nasıl çalıştıkları konusunda bilgi almıştır.

Buradan matematik dersi olan ikinci sınıfa geçmişlerdir. Cumhurbaşkanı, öğrencilerden birini tahtaya kaldırarak bir problem sormuş, öğrenci problemi doğru bir biçimde çözmüştür. (Bu anın dört fotoğrafı lisemizin tarihinde önemli bir yer tutar. Bu fotoğraftaki sınıf, benim okuduğum 1968 yılında mezun olduğum sınıfta çekilmiştir. Bu dört fotoğraf ta koleksiyonumdan okula kazandırılmıştır.)

Daha sonra, Cumhurbaşkanı, üçüncü sınıfa girmiştir. Türkçe öğretmeni Avni Bey, o sırada dersinde Ziya Gökalp’i işliyordu. Cumhurbaşkanı, bir öğrenciye de şairin bir şiirini okutmuş ve şiirin anlamını öğrenciye sormuştur. Aldığı cevaptan çok memnun olan Cumhurbaşkanı, Ziya Gökalp hakkında kendisi de açıklamada bulunmuştur.

Cumhurbaşkanı, İzmir Erkek Lisesi’nde girdiği edebiyat dersinde öğretmen Esat Bey’in öğrencilerine verdiği ‘Menemen Olayı’ hakkındaki ödevleri izlemiştir. Öğrencilerden biri, inkılâbın faziletini esas alan ödevini okurken, Cumhurbaşkanı öğrencinin ileri sürdüğü fikirleri dikkatle dinlemiştir. Çok duygulanan Cumhurbaşkanı, teşekkür ederek sınıftan ayrılmıştır. Buradan da en küçük öğrencilerin okuduğu birinci sınıfa girmiş, yazı dersi gören öğrencilerle yakından ilgilenmişlerdir. Gazi okuldan ayrılırken, okul müdürü Hilmi Bey’e; “daha önce okula geldiklerini ancak bu sefer okulu çok değişmiş bulduğunu” belirterek, teşekkür etmiştir. Cumhurbaşkanı’nın okulda bulunduğunu öğrenen çevre halkının coşkun alkışlar arasında okuldan ayrılarak İzmir Kız Lisesi’ne gitmişlerdir.

01 Ocak 2023

Ahmet Gürel

İzmir Atatürk Lisesi

Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi