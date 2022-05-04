Atatürk'ün kurumları için beş yılda 3. ihale!

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:03

Atatürk'ün mirası kurumları bünyesinde barındıran Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nun yapımı yılan hikayesine dönen yerleşkesi için yeniden ihaleye çıkıyor.

Ankara Beytepe'de yapılması planlanan yerleşke için ilk ihale 14 Aralık 2017 günü yapılmıştı. Açık usulde yapılan ihaleyi Artım İnşaat ve Bahaş 158.7 milyon liralık teklifle kazanmıştı. Sözleşmeye göre 2 Şubat 2018'de başlayacak inşaat, 13 Kasım 2019'da tamamlanacaktı.

Ancak işler planlandığı gibi yürümedi. Sayıştay raporuna göre, 2018'de yüzde 56'sı tamamlanması gerekirken yüzde 4'te kaldı. İnceleme sonunda, müteahhitlerin maliyet artışları nedeniyle inşaatı yavaşlattığı anlaşıldı. Rapordaki bilgilere göre müteahhitler Ocak 2019'da çıkartılan yasadan yararlanarak, tasfiye talebinde bulundu.

Yarım kalan inşaatın tamamlanması için 15 Şubat 2021'de yeni bir ihale yapıldı. Bu defa ihale rekabete imkan sağlayan açık usul yerine gizli kapaklı gerçekleşti. Yasanın, önceden öngörülemeyen afetler gibi olağanüstü haller için öngördüğü 21b maddesi kullanıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, AKP'nin istediği işi istediği müteahhide verme aracı olarak kullandığı bu usulle yapılan ihale, özel olarak davet edilen Özyazıcı İnşaat'a verildi. Kapalı kapılar arkasında yapılan ihalede rakam 499 milyon TL'ye çıktı.

Tam adı “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu) Yerleşkesi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlenmesi İkmal İşi” olan ihalenin sözleşmesinin 2 Mart'ta imzalandı. Sözleşmeye göre inşaatın 5 Mart'ta başlaması ve 14 Aralık 2022'de tamamlanması öngörüldü.

Ancak, ekonomideki türbülans ve artan inşaat maliyetleri ikinci ihaleyi de boşa çıkardı. Özyazıcı İnşaat'a verilen yarım milyar liralık ihale geçen 11 Nisan'da “Mahkeme kararı üzerine sözleşmenin tasfiyesi” gerekçesiyle iptal edildi.

YENİ İHALE 17 MAYIS’TA

TOKİ, şimdi yarım kalan proje için bir kez daha ihaleye çıkıyor. Kurumun internet sitesinde yer alan ihale ilanına göre, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (TDK ve TTK) Yerleşkesi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi için bu kez açık ihale yapılacak. 17 Mayıs 2022 günü gerçekleştirilecek ihaleye göre toplam 105 bin metrekarelik inşaat yer tesliminde itibaren 360 günde tamamlanacak.

AYK yerleşkesi 68 bin 350 metrekarelik arazi üzerine konumlandırıldı. Yıldız şeklinde 5 kolu bulunan yapıda, her bir kol ayrı bir kurumu (Yüksek Kurul, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi ve Atatürk Araştırma Merkezi) temsil edecek şekilde tasarlandı. Projede bin kişilik kongre merkezi, seminer, fuaye ve sergi salonları ve kütüphane bulunacak. Ayrıca kitap satış bölümü binadan ayrı bir yapı olarak planlandı. Kollar arasında açık alanlar ise avlu ve peyzaj alanı olarak tasarlandı.

17 Ağustos 1983 tarihinde kurulan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 1931 yılında kurulan Türk Tarih Kurumu (TTK) ve 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu (TDK) ile birlikte Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) ve Atatürk Kültür Merkezi'ni (AKM) bünyesinde barındırıyor.