Atık sular kuşlar için gölet olacak

Yayınlanma: 23.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 23.02.2024 - 03:00

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, “Arıtılmış Atık Suyun Geri Kazanımı” projesi ile arıtılmış atık suyun suni göletlerde kullanılması ile kuşların su ihtiyacının karşılanabileceğini söyledi.

Proje hakkında bilgi veren Karace, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi ve Çiğli Askeri Havaalanı ile bölgemiz arasında bulunan ve mülkiyeti Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama AŞ’ye ait olan yaklaşık 3 milyon metrekarelik alanın bir bölümünde kuşlar için yapacağımız suni göletlerin suyunu “Arıtılmış Atık Suyun Geri Kazanımı” projemiz ile karşılayacağız. Bölgedeki atık suyun yüzde 55’ini tekrar kullanılabilir hale getirecek olan ve Dünya Bankası tarafından desteklenen bu projemizden elde edilecek 2 milyon metreküplük suyun bir kısmını kuşlar için göletlerde kullanmayı planlıyoruz. Yine bu alan üzerinde millet bahçesi, yeşil alan, flamingo gözlem ve koruma sahası gibi doğal alanların oluşturacağı ekolojik bant kurmayı istiyoruz. Çevre, kaynaklar ve üretim adına geri kazanım odaklı bakış açısı ile çalışmalarımızı sürdürerek ekonomimize ve doğaya katkı sunacağız” diye konuştu.