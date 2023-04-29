Atıksız maraton için nefesler tutuldu

Yayınlanma: 29.04.2023 - 18:04

Güncelleme: 29.04.2023 - 18:07

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i spor kenti haline getirme hedefiyle düzenlenen Maratonİzmir’in dördüncüsü 7 Mayıs'ta koşulacak. “Türkiye’de Koşulmuş En Hızlı Maraton” unvanını alarak World Athletics'te dünyanın en hızlı maratonları listesine giren Maratonİzmir’in etkinlik alanındaki tüm malzemeler geri dönüştürülebilir olacak. Parkur üzerinde sponsorlara ve yarışa ait tüm reklam ile yönlendirmeler de yarış bitiminde tek tek toplanarak geri dönüşüme kazandırılacak.

İZMİR ÜLKEMİZE DEĞİL DÜNYAYA ÖRNEK OLDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, “Başkanımız Sayın Tunç Soyer’in vizyonuna uygun olarak Maratonİzmir yine sıfır atık hedefiyle yola çıkıyor. Hedefimiz, her zaman Maraton İzmir’in atıksız maraton olmasını sağlayarak Birleşmiş Milletler’in hedeflerine güçlü bir şekilde öncülük etmesi” dedi.

START 7 MAYIS PAZAR GÜNÜ VERİLECEK

Dördüncüsü 7 Mayıs Pazar günü koşulacak Maratonİzmir’in startı, saat 07.00’de Şair Eşref Bulvarı’ndaki eski İZFAŞ Genel Müdürlüğü binasının önünden verilecek. 42 kilometrelik Maratonİzmir’de atletler, Alsancak üzerinden Karşıyaka’ya ulaşacak ve Bostanlı İskelesi’ne gelmeden dönecek. Aynı parkurdan bu kez Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı’na varacak atletler, Marina İzmir’den dönerek başlangıç noktasında yarışı tamamlayacak.

19 MAYIS YOL KOŞUSU DA VAR

Maratonİzmir kapsamında bu yıl 21 Mayıs’ta düzenlenmesi planlanan 19 Mayıs Yol Koşusu, 10 kilometre olarak düzenlenecek. Bu yarışın startı da aynı gün ve aynı noktadan saat 09.15'te verilecek. 10 kilometrelik yarışta atletler, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay durağından dönerek, Fuar Kültürpark İZFAŞ binası karşı şeridinde yarışı tamamlayacak.