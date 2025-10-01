Can Holding soruşturması kapsamında, Ciner Grubu’na bağlı Park Holding ile ilgili yürütülen işlemler çerçevesinde AFC İthalat İhracat Turizm ve Tic. A.Ş. yetkilisi Atilla Ciner tutuklandı. Peki, Atilla Ciner kimdir? AFC İthalat İhracat Turizm ve Tic. A.Ş. yetkilisi Atilla Ciner neden tutuklandı?

ATİLLA CİNER KİMDİR?

Atilla Ciner, 30 Ocak 1984 tarihinde İstanbul’un Kadıköy ilçesinde dünyaya geldi. Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından Turgay Ciner’in oğludur. İş hayatında özellikle inşaat sektöründe faaliyet göstermekte ve çeşitli projelerde yer almaktadır.

Özel Hayatı

Özel hayatında oyuncu Gözde Türkpençe ile evlidir.

ATİLLA CİNER NEDEN TUTUKLANDI?

Üç hafta önce Can Holding’e yönelik başlatılan ve daha sonra Ciner Grubu’na bağlı Park Holding’i de kapsayacak şekilde genişleyen “suç örgütü kurma” ve “kara para aklama” iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner tutuklandı.