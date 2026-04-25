Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde, bir kişi, at tarafından boğazından ısırılması sonucu ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, dün ilçenin kırsal Karaçimen Mahallesi Kahyalı Küme Evleri’nde, at, yere düşen sahibi S.K’nın bir süre üstünde tepinerek vücudunun çeşitli yerlerini ısırdı. Kolundan ve boğazından ısırılan S.K., ağır yaralandı.
Çocuklarının müdahalesiyle atın saldırısından kurtarılan S.K., Dicle Üniversitesi Hastanesine getirildi. Tedavi altına alınan S.K’nin sağlık durumunun iyiye doğru gittiği öğrenildi.
Atının saldırısına uğrayan kişi ölümden döndü: Üstünde tepindi, boğazından ısırdı
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, kendi atının saldırısına uğrayan S.K. ağır yaralandı. Yere düşen sahibinin üzerinde tepinen ve boğazı ile kolundan ısıran atın elinden çocukları tarafından kurtarılan S.K., hastanede tedavi altına alındı.
25.04.2026 15:36:00
Güncellenme:
İHA
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, kendi atının saldırısına uğrayan S.K. ağır yaralandı. Yere düşen sahibinin üzerinde tepinen ve boğazı ile kolundan ısıran atın elinden çocukları tarafından kurtarılan S.K., hastanede tedavi altına alındı.
Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde, bir kişi, at tarafından boğazından ısırılması sonucu ağır yaralandı.
