Atının saldırısına uğrayan kişi ölümden döndü: Üstünde tepindi, boğazından ısırdı

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde, bir kişi, at tarafından boğazından ısırılması sonucu ağır yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, dün ilçenin kırsal Karaçimen Mahallesi Kahyalı Küme Evleri’nde, at, yere düşen sahibi S.K’nın bir süre üstünde tepinerek vücudunun çeşitli yerlerini ısırdı. Kolundan ve boğazından ısırılan S.K., ağır yaralandı.



Çocuklarının müdahalesiyle atın saldırısından kurtarılan S.K., Dicle Üniversitesi Hastanesine getirildi. Tedavi altına alınan S.K’nin sağlık durumunun iyiye doğru gittiği öğrenildi.