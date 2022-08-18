Atıyla birlikte nehre giren genç kayboldu

18 Ağustos 2022 Perşembe, 00:00

Olay, Köşk-Dalama yolu üzerindeki Büyük Menderes Nehri köprüsü yakınlarında saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, S.C.E. (18), atıyla birlikte serinlemek için Menderes Nehri'ne girdi. Nehir içindeyken atının eyerinin ters dönmesi sonucu talihsiz gencin suya düşerek akıntıya kapıldığı iddia edildi. Olayı ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, gencin bulunması için çalışma başlatırken, nehirdeki bir adacık kısmında atı eyeri ters dönmüş şekilde buldu. Canlı bir şekilde bulunan at sudan çıkarılırken, gencin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmaları sonuç vermezken, havanın da kararması üzerine ara verilen kayıp şahsı arama çalışmalarının yarın sabah saatlerinden itibaren sualtı dalgıç ekiplerinin de katılımıyla devam edeceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.