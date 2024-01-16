ATM'den para çekmek istedi, 400 bin lirasından oldu!
Esenyurt'ta bankadan para çeken kişinin 482 bin lirasını gasbeden şüpheliler kaçtı.
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Akçaburgaz Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'ndeki bir bankadan 1 milyon 900 bin lira çeken Cafer Ç, arabasına binmek için dışarı çıktı. Bu sırada yanına yaklaşan 34 SAU 13 plakalı hafif ticari bir araçtan çıkan bazı kişiler, Cafer Ç'den para dolu çantasını istedi. Çantaya sarılarak vermek istemeyen Cafer Ç'den bir miktarını zorla alan gaspçılar olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polisler, şüphelilerin Cafer Ç'nin çantasındaki 482 bin lirayı gasbettiklerini belirledi.
Polis ekipleri, gaspçıların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
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