ATV ile feci kaza: Sürücü ağır yaralı

20 Şubat 2022 Pazar, 12:00

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı'nın Kurugeçit Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi Kurugeçit parkı civarında Celal Kıskaç idaresindeki plakası olmayan ATV, kontrolden çıkarak kaldırıma çarparak devrildi.

Devrilen ATV’nin altında kalan ve başını kaldırıma çarpan Celal Kıskaç yaralandı.

Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Celal Kıskaç’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.