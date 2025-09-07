Av. Başar Yaltı: YSK, 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesine

CHP, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği bazı ilçelerdeki kongrelerin durdurulması kararına yönelik YSK’ye itirazda bulunmuştu. YSK, itiraz sonucunda ‘tam kanunsuzluk’ nedeniyle ilçe kongrelerinin sürmesine karar verdi. Edinilen bilgiye göre; itiraz tüm siyasi partilerin temsilcilerinin ortak görüşüyle kabul edildi. Tüm temsilciler asli mahkemenin kararının yanlış olduğunu düşünerek kongrelerin yapılmasının devamı yönünde oy kullandı. Avukat Dr. Başar Yaltı süreci Cumhuriyet’e değerlendirdi. Yaltı, YSK'nin, 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yönelik kullandığı ‘tam kanunsuzluk' ifadesinin “Sen kanunsuz bir karar verdin” "Hukuku gasp ettin" mesajını içerdiğini söyledi.

‘TEDBİRİN MANTIĞINA AYKIRI’

İstanbul İl Yönetimi ile ilgili kayyum kararına ilişkin de konuşan Yaltı, “Aradan 2 yıl geçmiş, 3’üncü yılın içinde yeni bir kongre süreci başlamış. Tedbiren durduruyor. Bu tedbirin mantığına aykırı karardır. Davaya konu uyuşmazlığı çözen mahiyette esas hükmü etkileyecek nitelikte ihtiyati tedbir kararı verilemez ama bu mahkeme verdi. Bu mahkemenin bu kararı vermiş olması; bir yerlerden siyasi işaret alarak karar verdiğini gösteriyor. Bu karar hukuksuz ve siyasi. Bu nedenle YSK’ye gidildi. YSK’nin de bu kararı tam kanunsuzluk niteliğinde bir karar olarak değerlendirdiğini düşünüyorum. Çözümü adli yargı içinde aramak, AYM’ye gitmek ve bu hakimi reddetmek gerekiyor” dedi