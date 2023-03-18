Av. Kazmaz aday adaylığını açıkladı: TBMM'de ikinci Kamer Genç olacağım!

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 19:35

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 10:42

Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV) Bodrum Şube Başkanı ve çevreci gönüllü avukat Remzi Kazmaz, CHP'den Muğla milletvekilliği için aday adaylığını Bodrum’daki parti binası önünde duyurdu.

Açıklamaya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP İlçe Başkanı Başar Bıyıklı, TÜLOV Genel Başkanı Nurettin Demir, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Kürsüye eşi Av. Esra Kazmaz ile birlikte çıkan Av. Kazmaz, “Bugün 18 Mart. Bu ülkeyi kanıyla kuranları rahmetle anarken onları bu ülke için döktükleri kanı, canı asla unutmadan o Kuva-yı Milliye ruhuyla beraber bugün buradan size sesleniyorum. O Kuva-yı Milliye ruhu ki bunu bir kez daha depremde gösterdi. Dayanışma ruhu tıpkı 18 Mart’ta Çanakkale’de olduğu gibiydi” diye konuştu.

Kazmaz, toplantının ardından tüm katılımcıları tek tek yolcu etti.

"YAPTIKLARIM YAPACAKLARIMIN TEMİNATIDIR"

"Paraya pula şana şöhrete ihtiyacım yok" diye devam eden Kazmaz, "Azmim gücüm var çantamda projelerim var Bu ülkeye Bodruma Vefa borcum var bu borcumu gönüllü olarak ödemek istiyorum. Bir Rizeli olarak atalarımın Muğlalı Zihni Derine borcu var. Atalarımın borcunu Muğla’ya ödemek için adayım. Doğru konuştum, dokuz köyden kovuldum. 10. köyüm Bodrum’da 25 yıldır mutluyum huzurluyum. Muğla, Bodrum için çok şeyler yaptım. Bir taraftan dünya mirası olan Bodrum için tarihi ve kültürel varlıkların bu topraklara geri getirilmesi için yıllardır mücadele ediyorum diğer taraftan adrese teslim projelerle talan edilen Bodrum’un doğasını korumak için çevre ve hukuk savaşının içindeyim. Bodrum, Muğla için yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır" dedi.

BODRUM’DA HALİKARNAS BALIKÇISI’NIN İZİNDEN GİDECEĞİM

Kamer Genç'i hatırlatarak sözlerine devam eden Remzi Kazmaz, "Ben sadece bir dönem için TBMM gitmek istiyorum. Sözüm var, projelerim var, bilgim birikimim, inancım var. TBMM'de bir Kamer Genç, Bodrum'da Halikarnas Balıkçısı olmak istiyorum. Sizden bu konuda yetki almak istiyorum” şeklinde konuştu.

“SOKAK SOKAK, SANDIK SANDIK GEZMELİYİZ”

Seçim günü sandık güvenliğine dikkat çeken Kazmaz, “İster aday olayım, ister aday adayı olarak defterimi kapatayım, inanın ki ilçe başkanı ve ekibiyle ve diğer aday adaylarıyla omuz omuza, kol kola, birlikte yürüyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partililere, yoldaşlarıma, yol arkadaşlarıma, Atatürkçülere bu yakışır. Çünkü belki bu görebileceğimiz son seçimdir. O son seçimde Çanakkale’deki Kuva-yı Milliye ruhunu bu sokaklarda, Bodrum’da, ilçelerde ve Muğla’da, her yerde biz estireceğiz. O inançla yola çıkacağız. 55 günümüz var. 15 Mayıs akşamı, iktidar şarkılarını hep birlikte söyleyebilmek amacıyla, sokak sokak, sandık sandık gezmeliyiz” ifadelerini kullandı.

İKTİDAR FORMÜLÜ

Yarım asırdır demokrasi ve hukuk mücadelesi verdiğini söyleyen Kazmaz, “Meydanlarda, sokaklarda, sandık başlarında gece gündüz nöbet tuttuğum bu partinin mutlaka iktidara gelmesi için bize oy vermeyen, bugüne kadar bizimle muhatap olmayan veya bazıları gibi küs olan, dargın olanlardan birinin elinden tutup sandığa getirmek burada bulunanların boynunun borcu olsun. Başka türlü seçimi alamayız. Elinden tutacağız, nokta çalışması dediğimiz bu çalışmayı yapacağız. Karşı tarafa oy vermiş bir kişiyi sandığa getirdiğimiz anda görevimizi yapmış sayılıyoruz” dedi.

Kazmaz, yarın da Ankara’ya giderek resmi olarak aday adaylığına başvuracağını söyledi.