Av. Kazmaz "Futsol" ile okurlarıyla bir araya geliyor
TFF eski yöneticilerinden Remzi Kazmaz, soldan bakıldığında karşımıza farklı bir futbol çıkacağını anlatan ‘Futsol’ kitabının belgeselini çekti. Bodrum’da Oasis Cinemarin Açıkhava sinemasında gösterilecek film öncesi Kazmaz, Oasis ile Kitabevi’nde imza töreni düzenleyecek.
Futbolun sadece futbol olmadığını ortaya koyan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski yöneticilerinden, Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV) Bodrum Temsilcisi Çevre Avukatı Remzi Kazmaz, ‘Futsol’ kitabının belgeselini çekti. Siyaset, mafya, semaye, kirli para, şike, bahis, sarmalından kurtulamayan ‘endrüsriyel futbol’un halkın eğlence aracı olmaktan çıktığını belirten Av. Kazmaz’ın yönetmenliğini üstlendiği “Futsol” belgesel filmi gösterilecek. Bodrum’da Oasis Cinemarin Açıkhava Sineması’nda gerçekleşecek gösterim ise saat 21.00’de gerçekleşecek.
HASAN VEZİR DE KATILACAK
Program öncesi Kazmaz, Bodrum’da Oasis ile Kitabevi’nde okurlarıyla bir araya gelecek. 7 Eylül Çarşamba günü saat 17.00’de gerçekleşecek organizyonda Kazmaz imza günü düzenlenecek.
İmza törenine ve film gösterimine bir dönem Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları da giyen eski milli futbolcu Hasan Vezir de katılacak.
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