Av tüfeği ile yaralanan çocuk yaşamını yitirdi

18 Eylül 2022 Pazar, 17:49

Olay, Seydikemer ilçesi Eşen Mahallesi Çaybaşı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre arkadaşı ile motosiklette seyir halinde olan Batuhan Kösem’in (14) elinde taşıdığı tüfek ateş aldı. Kösem'i yaralı halde gören arkadaşı, durumu talihsiz genci ailesine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Kösem'in ailesi, yaralı çocuğu hastaneye götürdü.

Hastanede sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Batuhan Kösem'in cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Talihsiz gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olması beklenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

