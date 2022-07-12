Av tüfeğiyle vurulan kara leylek, tedaviye alındı

12 Temmuz 2022 Salı, 12:14

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, doğada ender görülen kara leyleği yaralı halde buldu. Ekiplerce Ormanya'ya getirilen leyleğin röntgeni çekildi. Leyleğe saçmaların isabet ettiğini ve kanadından yaralandığı belirlendi.

REHABİLİTASYONA ALINDI

Daha sonra veteriner hekimlerin müdahalesi ile saçmalar çıkartıldı. Operasyonun ardından leylek, rehabilitasyona alındı.

Bu sürecin ardından leylek, yeniden doğaya salınacak.