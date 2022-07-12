Av tüfeğiyle vurulan kara leylek, tedaviye alındı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde av tüfeği ile vurulan kara leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince bulunup, tedaviye alındı.

DHA
12 Temmuz 2022 Salı, 12:14
Av tüfeğiyle vurulan kara leylek, tedaviye alındı
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Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, doğada ender görülen kara leyleği yaralı halde buldu. Ekiplerce Ormanya'ya getirilen leyleğin röntgeni çekildi. Leyleğe saçmaların isabet ettiğini ve kanadından yaralandığı belirlendi.

REHABİLİTASYONA ALINDI

Daha sonra veteriner hekimlerin müdahalesi ile saçmalar çıkartıldı. Operasyonun ardından leylek, rehabilitasyona alındı.

Bu sürecin ardından leylek, yeniden doğaya salınacak. 


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