Av yasağı yaklaştı: Hamsi yerini istavrite bıraktı

Denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık yapan balıkçılar için av yasağı 15 Nisan’da başlayacak. Yasak öncesi Trabzon Balıkçılar Hali’ndeki tezgahlarda hareketlilik sürüyor. Göç eden hamsi yerini kilosu 100 liradan satılan istavrite bırakırken, mezgidin kilosu 200, levrek ve çupra 500, tirsi 150, somon 400 az avlanan hamsinin kilosu ise 200 liradan satışa sunuluyor. Ağlara nadiren takılan kalkan ve kırlangıç balığı da tezgahları süslüyor.

''GÜZEL BİR SEZON GEÇTİ''

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, bol ve bereketli bir balık sezonu geçirdiklerini belirterek, “Tezgahlardaki durum bu aralar normale düştü diyebiliriz. Sezonunda son 2 haftası kaldı, av yasağı başlayacak. Balık çeşitleri de düşer. Güzel bir sezonda geçti. Palamut olmadı hamsi de bol oldu. Sezonu böylece bitirdik. İnşallah bir seneki sezon bol ve bereketli geçer. Hamsi bol olunca uygun fiyata da satıldı. 50 liraya hamsi sattık. Güzel sezon oldu. Hamsi sezonu da kapandı. Kayıklar da yavaş yavaş limanlara çekiliyor. Eskisi kadar olmaz. Dün gelen hamsi satıldı ve bittiö ifadelerini kullandı.

''VATANDAŞ BALIĞA DOYDU''

Balıkçı Emin Avcı, bu yıl hamsinin bol avlandığına değinerek, “Son günlerde balık azaldı. Ramazan yoğunluğu da yok. Alışverişler durgun gidiyor. Yoğun olarak istavrit satıyoruz. Kültür balıkları geliyor. Balık az olunca fiyatlarda pahalı oluyor. Güzel bir sezon geçti. Geçen sene daha güzeldi. Son günlerini yaşıyoruz. Vatandaş hamsi ve istavrit yedi, bu sene de balığa doydularö diye konuştu.

''İSTAVRİTLE DEVAM EDECEĞİZ''

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, hamsinin yerini istavrite bıraktığını ifade ederek, “Sezon bitiyor. Hamsi son dönemlerini yaşıyor. Tezgahtaki tahtını istavrite bırakıyor. Hamsinin ömrü bitiyor, istavritle devam edeceğiz. Hamsi 200, istavrit 100 lirada seyrediyor. Halkında talebi var. Nisan ayına gireceğiz tezgahlarda hala hamsi var. Vatandaş balığa doydu. Bol ve güzel bir sezon yaşadık. 4 aydır hamsi var geçen sene de palamut vardıö dedi.