Ava gideceğini söyleyip evden çıktı: Cansız bedeni bulundu

Şırnak'ta 'Ava gidiyorum' diyerek evden çıkıp, bir daha haber alınmayan Recep Özer'in (25) cansız bedeni bulundu.

DHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 14:31
Ava gideceğini söyleyip evden çıktı: Cansız bedeni bulundu
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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Damlarca köyünde oturan Recep Özer, 'Ava gidiyorum' diyerek evden çıktı.

Özer, geri dönmeyince yakınları jandarmaya haber verdi. Köylülerin de desteğiyle arama çalışması başlatıldı.

Özer'in cansız bedeni, gece saatlerinde Yağmurkuyusu köyü kırsalında bulundu. Cenaze otopsi için morga götürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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