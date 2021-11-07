Avcılar D-100 karayolunda kaza; 1 yaralı
Avcılar’da D-100 karayolunda metrobüs üst geçit yanındaki yön tabelasının direğine çarpan bir otomobilde 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Küçükçekmece yönünden gelen 34 BEG 67 plakalı otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil hızla Merkez Üniversite Kampusü üst geçidinin hemen önündeki yön tabelalarını taşıyan direklerden birine çarptı.
Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı çağrılan 112 ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeridin kapandığı D-100 karayolunda Beylikdüzü yönünde yoğunluk oluştu. Kaza yapan otomobil trafik ekiplerinin incelemesi ardından kaldırıldı.
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