Avcılar'da alışveriş yaptı, 'İBAN'la ödedim' diyerek kaçtı

Olay, saat 21.00 sıralarında İstanbul Avcılar'daki Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki tütün ürünleri satan iş yerinde meydana geldi.

Kadın müşteri, alışverişin ardından banka kartını arabada unuttuğunu belirterek ödemeyi İBAN üzerinden yapmayı teklif etti.

İBAN ile ödeme almayı tercih etmediklerini söyleyen iş yeri sahibi Hakan Vedat Çekin, o sırada başka bir müşteriyle ilgilenmek zorunda kaldı. Bu esnada şüpheli, cep telefonuyla işlem yaptıktan sonra ödeme yaptığını söyleyerek Çekin'e dekont benzeri bir görüntü gösterdi.

MESAJ GELİNCE ÖDEME YAPILDIĞINI DÜŞÜNDÜ

Telefonuna mesaj geldiğini fark eden Çekin, ödemenin yapıldığını düşündü. Kadın müşteri ise 'Araba bekliyor' diyerek hızla iş yerinden ayrıldı. Bir süre bekledikten sonra hesaba para geçmediğini anlayan Çekin, dışarı çıktığında müşterinin uzaklaştığını gördü.

Eşiyle birlikte iş yerini işlettiğini belirten Çekin, yaşanan olayın ardından eşinin büyük üzüntü yaşadığını, stres nedeniyle doktora gitmek zorunda kaldıklarını söyledi. Güvenlik kamerası görüntülerini Avcılar'daki haber içerikli sosyal medya sayfalarına gönderen Çekin, esnafın İBAN ile ödeme konusunda daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.