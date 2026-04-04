Avcılar'da bir ailenin kullandığı 4 çöp ev boşaltıldı

Olay, 2 Nisan Perşembe günü Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mektep Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, çevre sakinlerinin şikayeti üzerine ikamet ettikleri apartmanda dört dairesi bulunan aileye ait 4 daireden gelen kötü koku üzerine harekete geçen ekipler tarafından, apartmandaki iki dairenin çöp eve döndüğü belirlendi.

Dairenin sahibi aile, dairede bulunan eşyaların çöp olmadığını savunurken ekiplerden daireyi boşaltmak için ek süre talep etti ancak kabul edilmedi. Kötü kokular yayılan daireler polis gözetiminde boşaltılırken, 5 saat süren çalışmanın ardından dairelerden 3 kamyonu dolduracak kadar çöp çıktı.