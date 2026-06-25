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Avcılar'da üç katlı binada yangın: Çatı katı alev alev yandı

Avcılar'da üç katlı binada yangın: Çatı katı alev alev yandı

25.06.2026 15:28:00
Güncellenme:
DHA
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Avcılar'da üç katlı binada yangın: Çatı katı alev alev yandı

İstanbul Avcılar'da üç katlı bir binanın çatı katında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında çatı kullanılamaz hale gelirken, alevlerin binayı sardığı anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Avcılar’da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü. Çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın, öğle saatlerinde Yeşilkent Mahallesi 818’inci Sokak’ta bulunan üç katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede tüm çatı katını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında çatı kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırırken çatının alev alev yandığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 

 

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