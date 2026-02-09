Cumhuriyet Gazetesi Logo
Avcılar'da 'uyuşturucu' operasyonu: Tam 50 kilo ele geçirildi...

Avcılar'da 'uyuşturucu' operasyonu: Tam 50 kilo ele geçirildi...

9.02.2026 15:56:00
DHA


Avcılar'da uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik bir eve düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 50 kilo 809 gram metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Denizköşkler Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti.

Sabah saatlerinde adrese düzenlenen operasyonda M.K.Ö. (23), A.E. (23) ve M.A. (50) gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 50 kilo 809 gram metamfetamin ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 

İlgili Konular: #uyuşturucu #Avcılar