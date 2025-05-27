Avcılar gişeleri çalışmasında son durum sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki gişelerde, O-3 Avrupa Otoyolu Avcılar Ücret Toplama İstasyonunda, gişe adaları ve kanopilerinin yıkılması çalışmaları nedeniyle Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar çift yönlü olarak kapatıldı. Peki, Avcılar gişeler ne zaman açılacak? Alternatif güzergahlar nereler?

AVCILAR GİŞELERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezinden (UYM) yapılan açıklamada, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki gişelerde, "kanopiler ile binaların yıkılması ve Serbest Geçiş Sisteminin altyapı imalatlarının yapılması işi" kapsamında O-3 Avrupa Otoyolu Avcılar Ücret Toplama İstasyonunda, gişe adaları ve kanopilerinin yıkılması çalışmaları yapılacağı, Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar kapatılıp, sürücülerin alternatif yolları kullanabileceği belirtilmişti.

Çalışmalar 23.05.2025 Cuma günü saat 23:00’da başladı ve 24 saat esasına göre devam edecek.

Avcılar gişelerindeki çalışmalar 6 gün sürecek. Bu bağlamda çalışmaların ardından Avcılar gişelerininin 29 Mayıs itibarıyla açılması bekleniyor.

Çalışmalar esnasında gerekli olan tüm emniyet tedbirleri alınacak ve onaylı trafik projesine göre gerekli trafik işaretlemesi yapılacak. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Avcılar gişelerinin kapatılmasıyla Ispartakule Kavşağı, Avcılar Kavşağı, Esenyurt gişeleri, Hadımköy Kavşağı alternatif yollar olarak belirtildi.